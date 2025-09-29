Προβλήματα από την κακοκαιρία σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ηράκλειο

Η πρώτη δυνατή μπόρα που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες και σε περιοχές του Ηρακλείου, έφερε σημαντικά προβλήματα.

Η πρώτη δυνατή μπόρα που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες και σε περιοχές του Ηρακλείου, έφερε σημαντικά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, συνεργεία της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και δήμων επιχειρούν σε περιοχές της Βιάννου, όπως και στον δήμο Φαιστού, που καταγράφηκαν κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα.

Αν και δεν έχουν αποκλειστεί δρόμοι, οι εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα στον δρόμο από Μάρθα για Βιάννο, όπως και στο παραλιακό μέτωπο από τον Ξερόκαμπο μέχρι τα Λατόμια, με τον δήμαρχο της περιοχής Παύλο Μπαριτάκη να κάνει έκκληση για προσοχή προς τους κατοίκους που θέλουν να μετακινηθούν.

Στον δήμο Φαιστού, τα όποια προβλήματα καταγράφονται σε περιοχές βόρεια του Τυμπακίου, όπως το Λαγολιό, το Κλίμα και το Αντισκάρι, με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη να διευκρινίζει ότι δεν θα σταματήσουν οι εργασίες, εάν δεν αποκατασταθούν πλήρως τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, τα οποία δεν ήταν εκτεταμένα.

Ακυρώσεις πτήσεων στη Ζάκυνθο - Μικρές κατολισθήσεις στην Κεφαλονιά

Εκατοντάδες τουρίστες έμειναν για πολλές ώρες αποκλεισμένοι στο αεροδρόμιο Ζακύνθου χθες το βράδυ εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί.

Πάνω από 20 πτήσεις ματαιώθηκαν την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στο διεθνές αεροδρόμιο Ζακύνθου λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, που προκάλεσαν χαμηλή ορατότητα στο αεροδιάδρομο.

Στη Ζάκυνθο, τουριστικοί πράκτορες και ξενοδόχοι κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να βρουν διαθέσιμα δωμάτια για να διανυκτερεύσουν οι άτυχοι τουρίστες.

Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε χθες το απόγευμα έως αργά το βράδυ, τη Ζάκυνθο άφησε ζημιές κυρίως στο οδικό δίκτυο αλλά και σε αγροτοκαλλιέργειες. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Αλυκανά και στα γύρω χωριά όπου εκεί φαίνεται πως έπεσε πολύ μεγάλος όγκος νερού.

Αντίθετα και παρά τους φόβους, οι περιοχές που επλήγησαν το καλοκαίρι από τις πυρκαγιές, της Λιθακιάς και του Αγαλά, δεν εμφάνισαν σοβαρά προβλήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας τόσο ο Δήμος Ζακύνθου όσο και η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, προχώρησαν σε καθαρισμούς φερτών υλικών στις παραπάνω περιοχές.

Επίσης στην Κεφαλονιά σημειώθηκαν πολύ μικρές κατολισθήσεις, κυρίως σε έναν – δύο δρόμους, παρά τη μεγάλη νεροποντή.

Οι καθαρισμοί που είχαν γίνει τις προηγούμενες ημέρες και η ετοιμότητα στην οποία ήταν η πολιτική προστασία φάνηκε ότι είχε αποτέλεσμα.

«Η πρώτη σοβαρή βροχή του φθινοπώρου»

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά «Με πολλές βροχές θα κυλήσει ο καιρός έως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος και σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, ιδίως στα Δυτικά τα Κεντρικά και Βόρεια, καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο ( περίπου καιρός του “Π”) . Τα χαμηλά που έρχονται από την Ιταλία θα επηρεάσουν και τη χώρα μας με το πρώτο σύστημα να προκαλεί πολλές βροχές την ερxόμενη Πέμπτη και Παρασκευή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ