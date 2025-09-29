Ειδήσεις | Διεθνή

Η Ρωσία κατέρριψε 84 ουκρανικά drones

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Ρωσία κατέρριψε 84 ουκρανικά drones
Στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 84 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επιχειρήσεις στήνει στην Αθήνα ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς

Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών

Όλες οι αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης: Τι θα ισχύσει από φέτος για κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής

tags:
Drone
Ρωσία
Ουκρανία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider