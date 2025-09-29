Η Ρωσία κατέρριψε 84 ουκρανικά drones

Στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.
Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 84 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.
