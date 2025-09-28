Οι Ελβετοί υπερψήφισαν φοροαπαλλαγή 1,7 δισ. φράγκων στα ακίνητα

Κεντρικό σημείο της μεταρρύθμισης είναι η κατάργηση της φορολόγησης του θεωρητικού ενοικίου που θα μπορούσε να αποφέρει το ακίνητο στην αγορά.

Η Ελβετία υπερψήφισε σε σχετικό δημοψήφισμα την κατάργηση ενός συστήματος φορολόγησης ακινήτων που ίσχυε για πάνω από έναν αιώνα, ένα μέτρο που θα οδηγήσει σε χαμηλότερες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες κατοικιών και πιθανώς θα αυξήσει τις τιμές των ακινήτων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η πρόταση εγκρίθηκε από το 65% του εκλογικού σώματος, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της κυβέρνησης την Κυριακή. Οι δημοσκοπήσεις πριν από το δημοψήφισμα προέβλεπαν ένα οριακό αποτέλεσμα.

Το φορολογικό βάρος των ιδιοκτητών κατοικιών ενδέχεται τώρα να μειωθεί έως και κατά 22%, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Raiffeisen Ελβετίας. Η τράπεζα προβλέπει επίσης ότι οι τιμές των κατοικιών θα αυξηθούν κατά 5% έως 7% τους επόμενους 12 μήνες, καθώς η κατοίκηση σε ιδιόκτητο σπίτι θα γίνει πιο ελκυστική.

Η Ελβετία έχει το χαμηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη, γεγονός που σημαίνει ότι μόνο περίπου τέσσερις στους δέκα Ελβετούς θα επωφεληθούν από τους νέους κανόνες.

Κεντρικό σημείο της μεταρρύθμισης είναι η κατάργηση της φορολόγησης του θεωρητικού ενοικίου που θα μπορούσε να αποφέρει το ακίνητο στην αγορά. Η κατάργηση αυτής της λεγόμενης "τεκμαρτής μισθωτικής αξίας" αποτέλεσε αντικείμενο πολυετούς συζήτησης στο κοινοβούλιο και έχει την υποστήριξη της κυβέρνησης.

Αντ’ αυτού, τα καντόνια θα αποκτήσουν το δικαίωμα να φορολογούν τις δευτερεύουσες κατοικίες - όπως σαλέ στο βουνό. Παρ’ όλα αυτά, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα βγουν συνολικά κερδισμένοι. Το μέτρο αναμένεται να κοστίσει στα δημόσια ταμεία περίπου 1,7 δισεκατομμύρια φράγκα (2,1 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις.