Τέμπη: Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του

Δεκτό έγινε σήμερα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του, καθώς η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας είπε «ναι» στο αίτημα του απεργού πείνας.

Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου τού απεργού πεινάς Πάνου Ρούτσι διατάχθηκε με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.

Η προκαταρκτική έρευνα αφορά στην ταυτοποίηση της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι.

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε το αίτημα εκταφής του γιου τού Πάνου Ρούτσι, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.