Τέμπη: Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του

Δεκτό έγινε σήμερα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του, καθώς η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας είπε «ναι» στο αίτημα του απεργού πείνας.

Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου τού απεργού πεινάς Πάνου Ρούτσι διατάχθηκε με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.

Η προκαταρκτική έρευνα αφορά στην ταυτοποίηση της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι.

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε το αίτημα εκταφής του γιου τού Πάνου Ρούτσι, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Τέμπη

