Με υψηλές προσδοκίες μπαίνει η χειμερινή σεζόν σύμφωνα με τις προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις προς την χώρα μας. Οι προορισμοί που κερδίζουν έδαφος πέρα από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.

Δυναμικά αναμένεται να εκκινήσει η χειμερινή σεζόν του ελληνικού τουρισμού με τις προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις να εμφανίζουν διψήφια αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή μάλιστα που η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη προσπαθούν να εδραιώσουν την city break «σφραγίδα» τους, έδαφος φαίνεται να κερδίζουν και άλλοι περιφερειακοί προορισμοί, και μάλιστα νησιωτικοί, που μέχρι πρότινος συνήθιζαν να υποδέχονται τουρίστες αποκλειστικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Τα παραπάνω μαρτυρούν τα στοιχεία του Airdata Tracker του ΙΝΣΕΤΕ σύμφωνα με τα οποία οι προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις από τον Νοέμβριο έως και τον Μάρτιο, καταγράφονται αυξημένες κατά 11,5%, φτάνοντας τα 6,3 εκατ. Μάλιστα η αύξηση είναι διψήφια σε όλους σχεδόν τους χειμερινούς μήνες, με μόνο τον Δεκέμβριο να περιορίζεται σε μονοψήφιο ποσοστό που προσεγγίζει όμως το 10%(συγκεκριμένα 9,4%).

Για την ακρίβεια τον Νοέμβριο οι προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις καταγράφονται αυξημένες κατά 11,2%, τον Δεκέμβριο, όπως προαναφέρθηκε, κατά 9,4%, τον Ιανουάριο κατά 10,3 ενώ τον Φεβρουάριο κατά 11%. Όσο για τον Μάρτιο η ενίσχυση των διεθνών χειμερινών αεροπορικών ροών εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη - φτάνει το 15,1% - προοικονομώντας δυναμική έναρξη και της θερινής σεζόν του 2026.

Στον χάρτη των city break προορισμών Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Την μερίδα του λέοντος των προγραμματισμένων θέσεων λαμβάνει η Αθήνα που έχει εδώ και καιρό κερδίσει μια θέση στον χάρτη των city break προορισμών της Ευρώπης. Ειδικότερα η πρωτεύουσα αναμένεται να δεχτεί τον κύριο όγκο της κίνησης, 81% των προγραμματισμένων θέσεων σε διεθνείς πτήσεις. Εμφανίζει δε αύξηση της τάξης του 10,2%- ήτοι 5.110.498 θέσεις - σε σχέση με πέρυσι που ο χειμώνας είχε κινηθεί ανοδικά.

Ενθαρρυντικό είναι ωστόσο το γεγονός ότι ανοδικά κινούνται τόσο η Θεσσαλονίκη όσο και περιφερειακοί νησιωτικοί προορισμοί που μέχρι πρότινος απουσίαζαν από τον χάρτη του χειμερινού τουρισμού. Για παράδειγμα η Θεσσαλονίκη αναμένεται να υποδεχτεί το 15% του όγκου της χειμερινής κίνησης με τις προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις να φτάνουν στο 958.100 αυξημένες κατά 9,9% σε σχέση με πέρυσι.

Ακόμα μεγαλύτερη είναι η αύξηση μάλιστα σε νησιωτικούς προορισμούς όπως η Σαντορίνη, η Ζάκυνθος ή το Ηράκλειο, όπου οι προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις είναι κατά 97,3% κατά 79,5% και κατά 76,1% περισσότερες σε σχέση με πέρυσι. Παρότι οι προγραμματισμένες θέσεις σε απόλυτους αριθμούς είναι αισθητά λιγότερες έναντι των δύο μεγάλων πόλεων (Σαντορίνη 7.523 θέσεις , Ζάκυνθος 3.609 θέσεις και Ηράκλειο 130.433 θέσει) η άνοδος μαρτυρά ότι οι τουρίστες αρχίζουν να βάζουν στον χάρτη των χειμερινών τους προορισμών και δημοφιλή ελληνικά νησιά, αναπτερώνοντας τις ελπίδες για άμβλυνση της εποχικότητας του κλάδου.

Πέρα από τους τρεις προαναφερθέντες προορισμούς αύξηση κατά 66,4% εμφανίζει και η Καλαμάτα, ενώ 44,6% περισσότερες προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις εμφανίζονται και στο αεροδρόμιο των Χανίων. Αντίστοιχο ποσοστό αύξησης εμφανίζει η Κέρκυρα, (44,4%) ενώ κατά 39,7% και κατά 36,1% υψηλότερα κινούνται Ρόδος και Μύκονος.

Παραμένει μακριά από τους ευρωπαΐους ανταγωνιστές

Η τάση σίγουρα ενισχύεται κι από την διάθεση των επισκεπτών για ταξίδια πέρα από την θερινή σεζόν, τόσο λόγω κλιματικής αλλαγής όσο και λόγω καλύτερων τιμών. Σε κάθε περίπτωση όμως, παρά την όποια βελτίωση καταγράφεται, η χώρα μας έχει πολλά περαιτέρω περιθώρια ανόδου, αν αναπτύξει ή και διαφημίσει καλύτερα το χειμερινό τουριστικό της προϊόν.

Το γεγονός επισφραγίζει η σύγκριση με τους ανταγωνιστές, βάσει της οποίας η χώρα υπολείπεται αισθητά. Για παράδειγμα οι προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις για το ίδιο χρονικό διάστημα στην Ισπανία φτάνουν τα 43.938.950, εμφανίζοντας αύξηση 5,2% έναντι της χειμερινής σεζόν 2024-2025.

Οι αντίστοιχες θέσεις για την Γαλλία ανέρχονται σε 32.777.111, καταγράφοντας αύξηση 3,4% ενώ στην περίπτωση της γειτονικής Ιταλίας φτάνουν τα 32.283.354. Πολλαπλάσιες είναι οι προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις και για την γειτονική Τουρκία (ανέρχονται σε 28.703.201), η οποία μάλιστα εμφανίζει την υψηλότερη αύξηση σε σχέση με την χώρα μας (13,2%), ενώ διπλάσιες είναι οι πτήσεις και για την Πορτογαλία (12.159.004).