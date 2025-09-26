H Κίνα καλεί τις ΗΠΑ να μεταχειριστούν με ανοικτό και δίκαιο τρόπο επιχειρήσεις όπως το TikTok

Ειδήσεις | Διεθνή

Η Κίνα δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μεταχειριστούν με «ανοικτό και δίκαιο» τρόπο το TikTok και τις υπόλοιπες κινεζικές επιχειρήσεις που επενδύουν στη χώρα, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που καθορίζει το πλαίσιο παραχώρησης των δραστηριοτήτων του μέσου κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ.

«Ελπίζουμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προτείνουν ένα ανοικτό, δίκαιο και χωρίς διακρίσεις εμπορικό περιβάλλον για τις κινεζικές επιχειρήσεις που επενδύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Γκούο Ζιακούν.

