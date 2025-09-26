Έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ: Πού αναμένονται καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και τα έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr)

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία), σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και τα έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 24ωρο.

Επιπλέον, συγκλήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου με θέμα της συνεδρίασης τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που πραγματοποίησε ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θεόδωρος Κολυδάς, «η διαταραχή (trough) στη νότια Ιταλία θα είναι αυτή που θα προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας από αύριο το απόγευμα».

Αναλυτικά η ανάρτηση: «Καλημέρα σας. Η διαταραχή (trough) στη νότια Ιταλία θα είναι αυτή που θα προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας από αύριο το απόγευμα. Εν αναμονή του επίσημου έκτακτου από την ΕΜΥ το μεσημέρι. Για το ποιες περιοχές θα επηρεαστούν ισχύουν όσα έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες αναρτήσεις».

Λαγουβάρδος: «Μπαίνουμε στο φθινόπωρο - Προσοχή σε νότιο Ιόνιο και τμήματα της Πελοποννήσου»

«Από, σήμερα, Παρασκευή, μπαίνουμε σε ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό στη χώρα μας. Καταρχάς, να τονίσουμε ότι την Παρασκευή και το Σάββατο περιμένουμε πολύ ενισχυμένους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, 7 και 8 μποφόρ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα και να πέσει η θερμοκρασία κατά 5 με 6 βαθμούς.

Από τις θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών που ήταν λίγο πάνω τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, από σήμερα, το Σάββατο και μετά, θα πέσουμε κάτω από τα κανονικά, και για αρκετές ημέρες η θερμοκρασία θα είναι κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα» αναφέρει από την πλευρά του στο Orange Press Agency ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.

«Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, η περίοδος που χρειάζεται προσοχή είναι από το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή, κυρίως στα νησιά του Ιονίου –στα νότια νησιά του Ιονίου– και σε ένα αρκετά μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, κυρίως δυτικής και νότιας Πελοποννήσου.

Εκεί φαίνεται, μέσα στις 24 ώρες από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το βράδυ, ότι υπάρχει πιθανότητα για κατά τόπους έντονα φαινόμενα και χρειάζεται αυξημένη προσοχή», σημειώνει.

Τι συνιστά η Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

- Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

- Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

- Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

- Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

- Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

- Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

- Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

- Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

- Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

- Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

- Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

- Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

- Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

- Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

- Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

