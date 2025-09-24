Τουρκία: Λειψυδρία ρεκόρ σε Άγκυρα και Σμύρνη

Η Τουρκία διανύει την πιο ξηρή περίοδο από το 1973, καθώς τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 καταγράφηκε μείωση των βροχοπτώσεων κατά 26% σε εθνικό επίπεδο, εδώ. Η ποσότητα βροχής που έπεσε ήταν μόλις 380 χιλιοστά ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι των αναμενόμενων 520.

Η Τουρκία διανύει την πιο ξηρή περίοδο από το 1973, καθώς τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 καταγράφηκε μείωση των βροχοπτώσεων κατά 26% σε εθνικό επίπεδο. Η ποσότητα βροχής που έπεσε ήταν μόλις 380 χιλιοστά ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι των αναμενόμενων 520.

Οι περιφέρειες της Νοτιοανατολικής Ανατολίας, της Κεντρικής Ανατολίας, του Αιγαίου και της Μεσογείου βιώνουν ελλείμματα βροχής που φτάνουν έως και 53%, κάτι που μεταφράζεται ήδη σε αισθητές απώλειες γεωργικών αποδόσεων.

Οι μεγαλύτερες πόλεις είναι και οι πιο ευάλωτες. Η Άγκυρα καταγράφει ποσοστό πληρότητας των δεξαμενών μόλις 13,3%. Στη Σμύρνη, η κατάσταση είναι εξίσου κρίσιμη: H στάθμη στο φράγμα Ταχταλί, τη βασική πηγή νερού της πόλης, έχει υποχωρήσει στο 6%.

Η άνιση κατανομή των βροχοπτώσεων οδηγεί σε ακραίες διακυμάνσεις, με τη Μαύρη Θάλασσα να διατηρεί σχετική κανονικότητα, ενώ περιοχές όπως ο Μαρμαράς και η Νοτιοανατολική Ανατολία αντιμετωπίζουν ελλείμματα 94% και 88% αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου. Η εξάρτηση από βραχυχρόνιες νεροποντές και η αδυναμία απορρόφησης από τις ανεπαρκείς αστικές υποδομές εντείνουν το πρόβλημα, μετατρέποντας τη σποραδική βροχή σε αιτία πλημμύρας αντί για λύτρωση.