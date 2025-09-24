Ζελένσκι: Ο κόσμος ζει την πιο καταστροφική κούρσα εξοπλισμών στην ανθρώπινη ιστορία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σήμερα πως ο πλανήτης ζει την καταστροφικότερη κούρσα εξοπλισμών στην ανθρώπινη ιστορία.

Σε μια ομιλία που εκφώνησε ενώπιον του 193μελούς σώματος, κατηγόρησε επίσης τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πως επιδιώκει να συνεχίσει τον πόλεμό του επεκτείνοντάς τον πέραν της Ουκρανίας.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι είπε σήμερα από το βήμα του ΟΗΕ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει η Μολδαβία να εισέλθει στην τροχιά της Ρωσίας.

«Η Ρωσία επιχειρεί να κάνει στη Μολδαβία ό,τι έκανε κάποτε το Ιράν στον Λίβανο και για μία ακόμη φορά η απάντηση της διεθνούς κοινότητας είναι ανεπαρκής. Έχουμε ήδη χάσει τη Γεωργία στην Ευρώπη… και εδώ και πολλά χρόνια, η Λευκορωσία κινείται επίσης προς μια εξάρτηση από τη Ρωσία. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει να χαθεί επίσης η Μολδαβία», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

