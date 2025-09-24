Συνεργασία ΙΕΠ και Συμβουλίου της Επικρατείας

Η Δικαιοσύνη στο σχολείο. Το ΣτΕ ως θεσμός του Κράτους Δικαίου.

Η ενίσχυση των εκπαιδευτικών και η εκπαίδευση των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν τον θεσμό της Δικαιοσύνης και τον ρόλο του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), αποτελεί στόχο της συνεργασίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Μετά από πρωτοβουλία της Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, το ΣτΕ και το ΙΕΠ θα προχωρήσουν σε δράσεις ενίσχυσης των συμβούλων εκπαίδευσης Κοινωνικών Επιστημών και Οικονομίας και συμβούλων εκπαίδευσης Δασκάλων με στόχο την συστηματική γνωριμία των μαθητών και μαθητριών όλων των βαθμίδων με τις αρχές του κράτους δικαίου, την καλλιέργεια θεσμικής παιδείας και την ενίσχυση της νομικής συνείδησης μέσα από εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλης Πικραμένος, δήλωσε: «Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για άνοιγμα στην κοινωνία και, συγκεκριμένα, στον ιδιαίτερα σημαντικό χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές στον τομέα αυτό, το Δικαστήριο εκκινεί συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει διάφορες δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην εξοικείωση των μαθητών και των μαθητριών με τις έννοιες του Κράτους Δικαίου και της δικαστικής ανεξαρτησίας και στη γνωριμία με το δικαστικό σύστημα και, ειδικότερα, με το Συμβούλιο της Επικρατείας».

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η Δικαιοσύνη και οι θεσμοί της αξίζει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής εμπειρίας. Μέσα από τη συνεργασία μας με το Συμβούλιο της Επικρατείας, οι εκπαιδευτικοί ενδυναμώνονται με τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να καλλιεργήσουν στους μαθητές και τις μαθήτριες όχι μόνο σεβασμό προς τους θεσμούς, αλλά και βαθύτερη, ουσιαστική κατανόηση του Κράτους Δικαίου και της αξίας του για τη δημοκρατική κοινωνία. Το σχολείο δεν είναι μόνο χώρος μετάδοσης γνώσεων. Είναι, πρωτίστως, χώρος διαμόρφωσης ενεργών πολιτών, με συνείδηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αλλά και σεβασμό στους θεσμούς. Είμαι βέβαιη ότι η πρωτοβουλία αυτή θα αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των νέων μας στους θεσμούς και συμβάλλοντας στην διαμόρφωση των αυριανών ενεργών και υπεύθυνων πολιτών της χώρα».

Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Σπύρος Δουκάκης, δήλωσε: «Η συνεργασία αυτή ενισχύει τον θεσμό του σχολείου ως χώρο διαμόρφωσης υπεύθυνων πολιτών, με γνώσεις και αξίες που θεμελιώνουν το κράτος δικαίου.»

Οι δράσεις περιλαμβάνουν:

• Επίσκεψη στο ΣτΕ: Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, 40 Σύμβουλοι Εκπαίδευσης (ειδικοτήτων ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ80) θα συμμετάσχουν σε συζήτηση με μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη διδασκαλία θεσμικών αξιών, την ανάπτυξη νομικής συνείδησης και τις δυνατότητες ενσωμάτωσης των θεμάτων αυτών στα Προγράμματα Σπουδών.

• Διαμόρφωση πλαισίου εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και μαθητριών στο ΣτΕ και αξιοποίηση των εμπειριών τους στη διδακτική πράξη.

• Διάχυση αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες σύμβουλοι εκπαίδευσης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της Δικτυακής Πύλης e-IEP: https://mitroo.iep.edu.gr/login από την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 13:00 έως την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 13:00.

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης θα χορηγηθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής.