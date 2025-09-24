Ειδήσεις | Ελλάδα

Νεκρός 20χρονος ναυτικός στο Blue Star Χίος - 24ωρη απεργία των ναυτεργατών

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Νεκρός 20χρονος ναυτικός στο Blue Star Χίος - 24ωρη απεργία των ναυτεργατών
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παγιδεύτηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου.

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 20χρονος ημεδαπός ναυτικός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Χίος, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παγιδεύτηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετεαφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος - Πειραιάς, εντοπίστηκε - χωρίς τις αισθήσεις του - ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος».

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έβγαλε το προσωπείο ο Ερντογάν για Αιγαίο και Κύπρο - Απαλός Γερουλάνος αιφνιδιάζει Ανδρουλάκη

Politico: Αιφνιδιασμός από την ξαφνική μεταστροφή Τραμπ στο Ουκρανικό

Project Voria: Ξεκίνησε η επένδυση των 300 εκατ. ευρώ στο Μαρούσι

tags:
Blue Star Ferries

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider