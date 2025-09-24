Νεκρός 20χρονος ναυτικός στο Blue Star Χίος - 24ωρη απεργία των ναυτεργατών

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παγιδεύτηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου.

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 20χρονος ημεδαπός ναυτικός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Χίος, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος - Πειραιάς, εντοπίστηκε - χωρίς τις αισθήσεις του - ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος».

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.