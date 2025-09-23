Ειδήσεις | Διεθνή

Θεσσαλονίκη: Κλειστοί από τις 3 το μεσημέρι τέσσερις σταθμοί του μετρό

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θεσσαλονίκη: Κλειστοί από τις 3 το μεσημέρι τέσσερις σταθμοί του μετρό
Αναστέλλεται από τις 3 το μεσημέρι αύριο, Τετάρτη, η λειτουργία τεσσάρων σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω προγραμματισμένης κινητοποίησης.

Αναστέλλεται από τις 3 το μεσημέρι αύριο, Τετάρτη, η λειτουργία τεσσάρων σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω προγραμματισμένης κινητοποίησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Project Voria: Ξεκίνησε η επένδυση των 300 εκατ. ευρώ στο Μαρούσι

Επιστροφή ενοικίου: Όλη η διαδικασία - Ποσά και δικαιούχοι

Πόσο κάνει η Χρυσή Μπάλα - Ποια είναι η περιουσία του Ουσμάν Ντεμπελέ

tags:
Μετρό Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider