Ζαπορίζια: Η Ουκρανία ζητά διεθνή δράση για την πολλοστή διακοπή ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό

«Το σημερινό περιστατικό αποδεικνύει για και ακόμη φορά ότι η ρωσική κατοχή είναι η κύρια απειλή για την ασφαλή λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια» αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ζήτησε σήμερα να υπάρξει αποφασιστική διεθνή δράση για να διασφαλιστεί η απομάκρυνση των ρωσικών δυνάμεων κατοχής από το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, μετά την 10η διακοπή που σημειώθηκε σε όλες τις εξωτερικές γραμμές ηλεκτροδότησης.

«Η επιστροφή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στον πλήρη και νόμιμο έλεγχο της Ουκρανίας είναι ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η πυρηνική ασφάλεια στην περιοχή».

