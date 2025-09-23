Ιταλία: Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας

Στην Ιταλία συνεχίζεται το έντονο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο χθες, Δευτέρα, προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στην περιοχή της Λομβαρδίας.

Στην Ιταλία συνεχίζεται το έντονο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο χθες, Δευτέρα, προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στην περιοχή της Λομβαρδίας. Σήμερα το πρωί σφοδρή νεροποντή έπληξε το νησί Ίσκια, σε μικρή απόσταση από την Νάπολη. Πλημμύρισαν δρόμοι και ισόγεια σπίτια, ενώ δεκάδες ήταν οι κλήσεις των πολιτών στην Πυροσβεστική.

Στην Λιγουρία, περιφέρεια με πρωτεύουσα την Γένοβα, εξαιτίας αδιάκοπης βροχόπτωσης πλημμύρισαν οι περιοχές Λα Σπέτσια και Σαν Τερέντσο ντι Λέριτσι. Στην Τοσκάνη της κεντρικής Ιταλίας νεροποντή προκάλεσε υπερχείλιση χειμάρρου στην περιοχή του Γκροσέτο και η κυκλοφορία σε περιφερειακούς δρόμους έχει διακοπεί.

Εξω από το Τορίνο, τέλος, πυροσβέστες και δύτες συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού ξένης τουρίστριας, η οποία παρασύρθηκε χθες το μεσημέρι από το μένος των υδάτων στην περιοχή Σπίνιο Μονφεράτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ