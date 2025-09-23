Disrupt Lead AI Forum 2025: Ηγεσία, στρατηγική και όραμα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σχεδόν ένας μήνας απομένει μέχρι την διεξαγωγή του Disrupt Lead AI Forum 2025 by Product-Led Hub που θα πραγματοποιηθεί στις 14 - 15 Οκτωβρίου 2025 στο Μουσείο Μπενάκη.

Ως το πρώτο θεσμικό και business development forum σχεδιασμένο για CxOs, μέλη διοικητικών συμβουλίων, ανώτατα στελέχη, διευθυντές ψηφιακού μετασχηματισμού, επενδυτές και πολιτικούς φορείς.

Το Disrupt Lead AI Forum αποτελεί το 1ο πανελλήνιο AI business networking forum που προσφέρει και matchmaking opportunities για να φέρει κοντά startups, επιχειρήσεις και επενδυτές, να προσφέρει απαράμιλλες ευκαιρίες δικτύωσης και one to one meetings δια ζώσης αλλά και online καθώς και την δυνατότητα online streaming σε tech hubs της Ευρώπης (Λονδίνο, Άμστερνταμ, Παρίσι κ.α.) και των Βαλκανίων. Με τη συμμετοχή τους οι attendees θα μπορέσουν να εξετάσουν συνέργειες, προοπτικές επιχειρηματικής ανάπτυξης και επενδύσεων σε διαφορετικούς κλάδους. To matchmaking event φέρει την διοργάνωση και υποστήριξη του Praxi Network & Enterprise Europe Network.

Η διοργάνωση επίσης υποστηρίζεται άμεσα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΣΕΒ, ΣΕΠΕ, ΣΕΚΕΕ, Joist Innovation Park και Conferience. Ενώ την εκδήλωση υποστηρίζουν χορηγικά η Clearskies, Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Public Cloud Group, Epignosis Learning Technologies, Dikaio.ai και Comsys

Με στόχο να αναδείξει πως το AI επηρεάζει και αναδιαμορφώνει την ηγεσία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και πως η επιρροή του αλλάζει ριζικά τη λήψη αποφάσεων, τις οργανωτικές δομές, τις υποδομές και τις επενδυτικές προτεραιότητες το πρόγραμμα του συνεδρίου θα δομηθεί γύρω από έξι στρατηγικές ενότητες:

Reshaping Strategic Leadership in the Age of AI

Ethical AI & Governance: Building Trusted Intelligence at Scale

GEN AI vs AGENTIC AI: From Tools to Autonomous Systems

Hiring & Upskilling for AI-Driven Growth

Integrating AI into Core Systems & Strategic Infrastructure

ROI-Driven AI: Making Every Innovation Count

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι την πρώτη ημέρα διεξαγωγής του συνεδρίου, το Product-Led Hub, που επιμελείται της διοργάνωσης, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά εξειδικευμένα προγράμματα, που στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους ηγέτες της αγοράς να χαράξουν το AI adoption roadmap των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Συνολικά η ατζέντα θα περιλαμβάνει keynotes, roundtables, case studies και product demos από ηγετικές επιχειρήσεις της αγοράς ενώ θα φιλοξενήσει 40+ ομιλητές όπως:

Simon See, Global Head Nvidia AI Technology Centre NVIDIA, Εμμανουήλ Σερρέλης Group CTO Alphabet , Θανάσης Ναυρόζογλου President & CEO, Natech Banking Solutions, Αλέξανδρος Μπασακίδης Founder and Managing Partner, Agile Actors, Aleksandar Preradovic, Managing Director and Chairman, Greece, Cyprus, and Malta, Dell Technologies, Σωτήρης Καραγιάννης Chief Innovation Officer, Space Hellas, Ιωάννης Παπίκας CTO, E-Satisfaction , Μιχάλης Ρικάκης CEO, Dikaio.ai, Αλεξάνδρα Λόη Chief People & Sustainability Officer, ESL FACEIT Group - EFG, Δημήτρης Τσίγκος Co-Founder, President & CEO, Epignosis Learning Technologies, Στέλιος Λέλης Chief Data & Risk Officer, Optasia, Δημήτρης Καλαβρός Founding Partner, Apeiron Ventures, Γιάννης Σαλίχος CTO, ENTERSOFTONE, Αλίκη Φοινικοπούλου Senior Director, Global Public Policy, Salesforce, Ελευθέριος Αντωνιάδης Founder & CTO, Odyssey Cybersecurity & ClearSkies, Αντώνης Απέργης Chief Information Officer, Generali Hellas, Σταύρος Μένεγος Chief Product Development Officer, ENTERSOFTONE, Δημήτρης Τόγιας CTO, Instacar, Γιώργος Μαρίνος Assistant General Manager Innovation & Digital Partnerships, National Bank of Greece, Γιάννης Τσιλίρας Data & AI Transformation Director, Hellenic Telecommunications Organization (HTO), Τηλέμαχος Μωραΐτης Head of Government & Corporate Affairs, Microsoft Greece, Γεράσιμος Μιχαλίτσης Chief Technology Officer, Netcompany SEE & EUI κ.α.

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει επίσης ομιλητές από θεσμικούς φορείς όπως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΣΕΠΕ, Enterprise Europe Network και τον Κο Βασίλη Κουτσούμπα Digital Policy & AI Adviser to the Prime Minister, Government of the Hellenic Republic

Περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ.