Δυτική Ελλάδα: Στην πρώτη πεντάδα των παραβάσεων πανελλαδικά για τη μη χρήση κράνους

Ειδικότερα, από τις 26 Ιουνίου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν στους νομούς Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας 17.810 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 2.574 παραβάσεις.

Στην τέταρτη υψηλότερη θέση σε πανελλαδικό επίπεδο, βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο αριθμό των παραβάσεων που έχουν βεβαιωθεί τις τελευταίες 11 εβδομάδες για τη μη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, καθώς και από χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (πατίνια).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν βεβαιωθεί από τα τέλη του περασμένου Ιουνίου, οπότε και ξεκίνησε η εκστρατεία με τον τίτλο, «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», περισσότερες από 2.500 παραβάσεις.

Ειδικότερα, από τις 26 Ιουνίου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν στους νομούς Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας 17.810 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 2.574 παραβάσεις.

Πιο αναλυτικά, στην Αχαΐα βεβαιώθηκαν 1.261 παραβάσεις, στην Αιτωλοακαρνανία 981 και στην Ηλεία 332.

Από τις προαναφερόμενες παραβάσεις, 2.043 επιβλήθηκαν σε οδηγούς δικύκλων και 531 σε επιβάτες.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, οι περισσότερες παραβάσεις βεβαιώθηκαν την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, δηλαδή από τις 26 Ιουνίου, έως και τις 6 Ιουλίου, όπου έφθασαν τις 313 και οι λιγότερες την έβδομη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, από τις 11 έως τις 17 Αυγούστου, όπου ανήλθαν σε 126.

Στην πρώτη θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών, όπου έχει προστεθεί και η περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται η Αττική και ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Περιφέρεια της Κρήτης.

Αντίθετα, οι δύο Περιφέρειες με τις λιγότερες παραβάσεις είναι η Δυτική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των παραβάσεων ανά Περιφέρεια τις τελευταίες 11 εβδομάδες για την μη χρήση κράνους, έχουν ως εξής:

Στην Αττική 8.854

Στο Νότιο Αιγαίο 3.880

Στα Ιόνια Νησιά 3.276

Στην Δυτική Ελλάδα 2.574

Στην Κρήτη 2.541

Στην Θεσσαλονίκη 2.107

Στην Κεντρική Μακεδονία 1.808

Στην Θεσσαλία 1.627

Στην Πελοπόννησο 1.513

Στο Βόρειο Αιγαίο 1.397

Στην Ήπειρο 1.076

Στην Στερεά Ελλάδα 946

Στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 789

Στην Δυτική Μακεδονία 148

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, στις 13 Περιφέρειες της χώρας, καθώς και στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 254.860 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 28.531 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων και 4.490 σε επιβάτες.

Μεταξύ των παραβάσεων, 2.518 επιβλήθηκαν σε οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (πατίνια) και 565 σε οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, επισημαίνεται ότι, «με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών», οι οποίες έχουν ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων, ενώ οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ