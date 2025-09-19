Απαγoρευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο με ένταση 7 έως 8 μποφόρ και τοπικά φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια προς Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, ενώ τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται κανονικά.

Αντίστοιχα, από το λιμάνι της Ραφήνας δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια, με εξαίρεση αυτά προς Μαρμάρι.

Δεν θα εκτελεστούν επίσης: Το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ "ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ" στις 07:30 από Ραφήνα για 'Ανδρο-Τήνο-Μύκονο, καθώς και το δρομολόγιο επιστροφής στις 13:15 από Μύκονο.Το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π" στις 08:05 από Ραφήνα για Τήνο-Μύκονο-Νάξο, καθώς και η επιστροφή του στις 14:30 από Νάξο.

Στο λιμάνι του Λαυρίου ισχύει επίσης απαγορευτικό, με εξαίρεση τα δρομολόγια που εκτελούνται προς Κέα.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με την πορεία των δρομολογίων.