Ειδήσεις | Ελλάδα

Φωτιά στην Κεφαλονιά - 112 για εκκένωση 3 οικισμών

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Φωτιά στην Κεφαλονιά - 112 για εκκένωση 3 οικισμών
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Φωτιά ξέσπασε μετά τις 4 το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9) στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς.

Λίγο αργότερα εστάλη μήνυμα 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους των περιοχών Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα να εκκενώσουν προς Αργοστόλι.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κοριάννα Κλείσματα και Μεταξάτα της νήσου Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι» τονίζεται στο μήνυμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Συμμαχία OneDealer - Service Now: Το νέο ψηφιακό στοίχημα του Ν. Βαρδινογιάννη

Θέση εργασίας από τη ΔΥΠΑ στην Αυστρία με μισθό από 40.500 ευρώ

Πόσα χρήματα παίρνει ο Καραλής για το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο

tags:
Φωτιά τώρα
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider