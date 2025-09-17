Φωτιά στην Κεφαλονιά - 112 για εκκένωση 3 οικισμών

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Φωτιά ξέσπασε μετά τις 4 το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9) στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς.

Λίγο αργότερα εστάλη μήνυμα 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους των περιοχών Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα να εκκενώσουν προς Αργοστόλι.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κοριάννα Κλείσματα και Μεταξάτα της νήσου Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι» τονίζεται στο μήνυμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

