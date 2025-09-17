Διαγωνισμός επιχειρηματικής αξιοποίησης πατεντών στο ΑΠΘ - Αιτήσεις έως 1/10

Ο διαγωνισμός -για τον οποίο οι αιτήσεις συμμετοχής θα είναι ανοικτές έως την 1η Οκτωβρίου- υλοποιείται με τη μορφή εντατικού 48ώρου hackathon.

Διαγωνισμό επιχειρηματικής αξιοποίησης πατεντών διοργανώνουν στο χρονικό διάστημα 10-12 Οκτωβρίου η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας του ΑΠΘ και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας WALK.

Ο διαγωνισμός -για τον οποίο οι αιτήσεις συμμετοχής θα είναι ανοικτές έως την 1η Οκτωβρίου - υλοποιείται με τη μορφή εντατικού 48ώρου hackathon, όπου διεπιστημονικές ομάδες φοιτητών/τριών και ερευνητριών/ών, και επαγγελματιών καλούνται να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν προτάσεις επιχειρηματικής αξιοποίησης ενεργών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τις ομάδες των εφευρετών. Οι ομάδες θα συνεργαστούν στενά με μέντορες, ενώ στο τέλος θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε επιτροπή με συμμετοχή στελεχών της αγοράς, επενδυτών και της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

Πρόκειται, όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «για μια νέα, στρατηγική πρωτοβουλία, που αποσκοπεί στην ανάδειξη του πλούτου της ερευνητικής δραστηριότητας του ΑΠΘ, την εκπαίδευση της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα αξιοποίησης διανοητικής ιδιοκτησίας και την ενίσχυση της σύνδεσης της πανεπιστημιακής γνώσης με την επιχειρηματικότητα, την αγορά και την κοινωνία». Τα άτομα και οι ομάδες που θα λάβουν μέρος θα ωφεληθούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης για την αξιοποίηση πανεπιστημιακής γνώσης, αλλά και από τη δυνατότητα γνωριμίας και συνεργασίας με το ερευνητικό/ακαδημαϊκό προσωπικό, που έχει αναπτύξει τις εφευρέσεις. Άλλο όφελος θα είναι η κατανόηση του τρόπου μετατροπής γνώσης σε οικονομική αξία μέσα από διαφορετικούς τρόπους εμπορικής αξιοποίησης, π.χ.δημιουργία startup/spin-off, συνεργασία με τρίτο μέρος και αδειοδότηση/παραχώρηση χρήσης κ.ο.κ, ενώ θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένα πρακτικά εργαστήρια για την ανάπτυξη πρότασης αξίας: τι είναι, πώς αποτυπώνεται, πώς επικοινωνείται στα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα υπάρξει ακόμη εξατομικευμένη καθοδήγηση με τεχνική και επιχειρηματική υποστήριξη, συμβουλευτική και καθοδήγηση από συνεργάτες του WALK για τον σχεδιασμό της αξιοποίησης της πατέντας και επαφή με το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας.

Οι συμμετοχές που θα ξεχωρίσουν θα λάβουν ειδική αναγνώριση και συμβολικά έπαθλα. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Στρατηγική Αριστείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» της πρόσκλησης SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -NextGenerationEU.