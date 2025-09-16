Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία Κερκ – Ενδέχεται να αντιμετωπίσει την θανατική ποινή

Απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες στον φερόμενο δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, 22 ετών από τη Γιούτα. Κατηγορήθηκε την Τρίτη για ανθρωποκτονία, ανακοίνωσε εισαγγελέας, λέγοντας ότι το DNA του Ρόμπινσον βρέθηκε στη σκανδάλη του όπλου που πυροβόλησε τον Κερκ.

Απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες στον φερόμενο δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, 22 ετών από τη Γιούτα. Κατηγορήθηκε την Τρίτη για ανθρωποκτονία, ανακοίνωσε εισαγγελέας, λέγοντας ότι το DNA του Ρόμπινσον βρέθηκε στη σκανδάλη του όπλου που πυροβόλησε τον Κερκ.

Η κατηγορία σημαίνει ότι ο Ρόμπινσον ενδέχεται να αντιμετωπίσει την θανατική ποινή, εάν κριθεί ένοχος για τη δολοφονία του Κερκ την περασμένη εβδομάδα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

«Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι μια αμερικανική τραγωδία», δήλωσε ο Εισαγγελέας της Κομητείας Γιούτα, Τζεφ Γκρέι, ανακοινώνοντας τις κατηγορίες.

Ο Κερκ πυροβολήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου ενώ μιλούσε με φοιτητές και πέθανε λίγο μετά. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Ρόμπινσον τον πυροβόλησε στον λαιμό από τη στέγη ενός κοντινού κτιρίου του πανεπιστημίου.

Ο Γκρέι είπε ότι το DNA του Ρόμπινσον βρέθηκε στη σκανδάλη του όπλου. Ο Ρόμπινσον πέταξε το όπλο και τα ρούχα του και ζήτησε από τον συγκάτοικό του να κρύψει τα στοιχεία. Ο Ρόμπινσον άφησε επίσης ένα σημείωμα κάτω από ένα πληκτρολόγιο, όπου έγραφε ότι σκόπευε να σκοτώσει τον Κερκ.

Επιπλέον, κατηγορήθηκε για κακούργημα χρήσης πυροβόλου όπλου, που επισύρει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης και για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, που επισύρει ποινή έως και 15 ετών φυλάκισης.

Δεν ήταν σαφές αν ο Ρόμπινσον είχε δικηγόρο που να μπορούσε να μιλήσει εκ μέρους του, ενώ η οικογένειά του αρνήθηκε να σχολιάσει στο Associated Press.

Το FBI εξετάζει ιδεολογικά κίνητρα και διαδικτυακές επαφές

Το FBI συμμετέχει στην υπόθεση, ερευνώντας τις πιθανές ιδεολογικές διασυνδέσεις του Ρόμπινσον, καθώς και τη δραστηριότητά του στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον ειδικό σύμβουλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Κας Πατέλ, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 20 άτομα που συμμετείχαν μαζί του σε διαδικτυακές συνομιλίες μέσω της πλατφόρμας Discord, σε χώρους που σχετίζονταν με gaming και πολιτική συζήτηση.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε ότι όσοι γνώριζαν τον Ρόμπινσον παρατήρησαν τα τελευταία χρόνια ριζοσπαστικοποίηση και μετατόπιση προς την άκρα αριστερά, ενώ φέρεται να περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του στο διαδίκτυο.

Οι αρχές λένε ότι ο Ρόμπινσον δεν συνεργάζεται σε αντίθεση με την οικογένεια και τους φίλους του που έχουν καταθέσει.

Φωτό @ AP