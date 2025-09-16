ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 42,6% αυξήθηκαν οι εισπράξεις στα μουσεία τον Μάιο

Αύξηση των επισκεπτών σε μουσεία κατά 11,1% καταγράφηκε τον Μάιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση των επισκεπτών σε μουσεία κατά 11,1% καταγράφηκε τον Μάιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Το ίδιο χρονικό διάστημα, οι επισκέπτες ελεύθερης εισόδου αυξήθηκαν κατά 31,9% και οι εισπράξεις κατά 42,6%.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 0,9%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 15,7% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 46,3%.

Κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025 παρατηρείται αύξηση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 1,3% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά 5,8% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, και κατά 42,4% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, παρατηρείται μείωση κατά 2,5%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024 στον αριθμό επισκεπτών, κατά 3,5% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση 40,0% στις αντίστοιχες εισπράξεις.