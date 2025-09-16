Ειδήσεις | Διεθνή

Μήνυση και αγωγή κατά των NYT από Τραμπ - Ζητά αποζημίωση 15 δισ. δολαρίων

«Οι ΝΥΤ επιδόθηκαν για δεκαετίες στη μέθοδο του να ψεύδονται όσον αφορά τον αγαπημένο σας πρόεδρο (εμένα!)», συνέχισε.

Την πρόθεσή του να καταθέσει μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της εφημερίδας New York Times, ζητώντας ως αποζημίωση ποσό 15 δισ. δολαρίων, μετά τη δημοσίευση άρθρων της για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπστιν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχω τη μεγάλη τιμή να ασκώ αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον των New York Times», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social. «Οι ΝΥΤ επιδόθηκαν για δεκαετίες στη μέθοδο του να ψεύδονται όσον αφορά τον αγαπημένο σας πρόεδρο (εμένα!)», συνέχισε.

Πρόσθεσε ότι η μήνυση και αγωγή «κατατίθεται» σε δικαστήριο στη Φλόριντα, χωρίς να υπεισέλθει σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Η αμερικανική εφημερίδα κυκλοφόρησε φερόμενο σημείωμα με άφθονα σεξουαλικά υπονοούμενα που φέρεται να είχε στείλει στον θανόντα προαγωγό ανηλίκων κοριτσιών και χρηματομεσίτη με επαφές στην υψηλή κοινωνία.

Ο Τραμπ κατηγορεί την εφημερίδα πως τύπωσε ψέματα για τον ίδιο, την οικογένειά του και την επιχειρηματική δραστηριότητά του, καθώς και για κινήματα προσκείμενα στους ρεπουμπλικάνους και ιδεολογίες, ιδίως το «κίνημα πρώτα η Αμερική» και το «κίνημα MAGA».

