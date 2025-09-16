«Η Γάζα καίγεται»: Άρχισε η επιχείρηση κατάληψης από το Ισραήλ - Σφοδροί βομβαρδισμοί

«Ο στρατός πλήττει με ατσάλινη γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές» διαμηνύει ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς

Η πόλη της Γάζας συνταράσσεται από σφοδρούς και συνεχείς βομβαρδισμούς τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, μερικές ώρες μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στην Ιερουσαλήμ που έκανε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για να εκφράσει την «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς τόνισε την αποφασιστικότητα του Τελ Αβίβ να συνεχίσει την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας. «Η Γάζα καίγεται. Ο στρατός πλήττει με ατσάλινη γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες μας μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς», ανέφερε προσθέτοντας πως: «δεν θα υποχωρήσουμε παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί η αποστολή».

«Γίνονται μαζικοί κι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας κι ο κίνδυνος δεν σταματά να αυξάνεται», είπε στο AFP ο Άχμεντ Γαζάλ, κάτοικος της μεγαλύτερης πόλης του θυλάκου. Ο 25χρονος μίλησε για «έκρηξη που έσεισε τη γη στη συνοικία» όπου ζει λίγο μετά τις 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). «Έτρεξα στον δρόμο, στο σημείο που βομβαρδίστηκε», όπου «τρία διαμερίσματα» πολυκατοικίας «ισοπεδώθηκαν εντελώς» και «υπήρχαν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, ακούγονταν οι κραυγές τους», περιέγραψε.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ τόνισε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι βομβαρδισμοί (συνεχίζονται) εντατικά σε όλη την πόλη» της Γάζας και «οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών (συνεχίζουν) να αυξάνονται». Κατήγγειλε «μεγάλη σφαγή», κάνοντας λόγο για «νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Ας Σάουα στην πόλη της Γάζας».

Υπενθυμίζεται πως ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Ρούμπιο αναμένεται σήμερα στη Ντόχα, αφού υποσχέθηκε χθες στο Ισραήλ «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ στις επιχειρήσεις του για να εξαλείψει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχει υπάρξει σχόλιο από πλευράς ισραηλινού στρατού μέχρι στιγμής.

Ρούμπιο: «Πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» στη Χαμάς για συμφωνία - Μόνο το Κατάρ μπορεί να είναι μεσολαβητής

Παράλληλα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ προειδοποίησε ότι η Χαμάς δεν διαθέτει παρά μερικές ημέρες για να δεχθεί μια κατάπαυση του πυρός. «Οι Ισραηλινοί άρχισαν να διεξάγουν επιχειρήσεις εκεί πέρα. Πιστεύουμε συνεπώς ότι έχουμε ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να μπορέσει να συναφθεί μια συμφωνία» με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους.

«Δεν έχουμε πια μήνες», αλλά «πιθανόν μερικές ημέρες και ίσως μερικές εβδομάδες», δήλωσε ο Ρούμπιο αναχωρώντας από το Ισραήλ για το Κατάρ. «Η υπ' αριθμόν ένα επιλογή μας είναι αυτό να τελειώσει με μια διευθέτηση έπειτα από διαπραγμάτευση στην οποία η Χαμάς να δηλώσει: 'Θα αποστρατιωτικοποιηθούμε, δεν θα αποτελούμε πια απειλή'», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Μερικές φορές, όταν έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα αγρίων όπως η Χαμάς, αυτό δεν είναι δυνατό, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να συμβεί», πρόσθεσε ο Ρούμπιο. Σύμφωνα εξάλλου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, το Κατάρ είναι η μόνη χώρα ικανή να διαδραματίσει το ρόλο του μεσολαβητή για τη Γάζα, παρά το ισραηλινό πλήγμα με στόχο ηγέτες της Χαμάς στο εμιράτο.

«Προφανώς οφείλουν να αποφασίσουν αν θέλουν να το κάνουν ή όχι μετά την περασμένη εβδομάδα, αλλά θέλουμε να ξέρουν ότι, αν υπάρχει μια χώρα στον κόσμο που θα μπορούσε να βοηθήσει να μπει τέλος σ' αυτό με διαπραγμάτευση, αυτή είναι το Κατάρ», δήλωσε ο Ρούμπιο. Ο Υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ χαιρέτισε τον δηλωμένο στόχο του Τελ Αβίβ για την εξάλειψη της Χαμάς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ