Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone που επιχειρούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια - 2 συλλήψεις Λευκορώσων

Η Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας της Πολωνίας (SOP) εξουδετέρωσε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που επιχειρούσε πάνω από ευαίσθητης σημασίας κυβερνητικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της Οδού Πάρκοβα και του Μεγάρου Μπελβέντερ, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την είσοδο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο της χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ