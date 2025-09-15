Ειδήσεις | Διεθνή

Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone που επιχειρούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια - 2 συλλήψεις Λευκορώσων

Newsroom
Δύο πολίτες της Λευκορωσίας συνελήφθησαν σε σχέση με την υπόθεση αυτή και η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, δήλωσε ο Τουσκ.

Η Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας της Πολωνίας (SOP) εξουδετέρωσε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που επιχειρούσε πάνω από ευαίσθητης σημασίας κυβερνητικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της Οδού Πάρκοβα και του Μεγάρου Μπελβέντερ, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Δύο Λευκορώσοι πολίτες κρατούνται σε σχέση με το περιστατικό και η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, πρόσθεσε ο Τουσκ.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την είσοδο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο της χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ.

H αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Drone
Πολωνία
Ντόναλντ Τουσκ (Donald Tusk)
Λευκορωσία

