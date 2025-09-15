Ρωσία: Δοκιμαστικό πλήγμα με πύραυλο Kalibr κατά την διάρκεια των γυμνασίων Zapad

Η Ρωσία πραγματοποίησε δοκιμαστικό πλήγμα με ένα πύραυλο Kalibr που εκτοξεύθηκε από το πυρηνικό υποβρύχιο «Αρχάγγελσκ» στην θάλασσα Μπαρέντς κατά την διάρκεια των κοινών ρωσο-λευκορωσικών γυμνασίων με την επωνυμία Zapad (Δύση) μετέδωσε σήμερα το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Τα πλήγμα εναντίον ορισμένου στόχου πραγματοποιήθηκε από το υποβρύχιο από θέση υπό την θάλασσα, μετέδωσε το Interfax.