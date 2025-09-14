Ανδρουλάκης για Εθνική μπάσκετ: Μας κάνατε περήφανους

Ειδήσεις | Ελλάδα

«Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η ‘επίσημη αγαπημένη', ξανά στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωμπάσκετ», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου του Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια του «στους παίκτες μας, στον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και σε όλο το τεχνικό επιτελείο, για τη σπουδαία επιτυχία». «Μάς κάνατε περήφανους!», προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

