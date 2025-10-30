CSG: Εγκαινιάζει την παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στην Ουκρανία

Ο εταίρος του ομίλου στην Ουκρανία παράγει το κέλυφος των βλημάτων τοπικά και αναλαμβάνει τη γόμωση, τη συναρμολόγηση και τις δοκιμές.

Την παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στην Ουκρανία εγκαινίασε ο όμιλος CSG. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η παραγωγή πραγματοποιείται μέσω του εταίρου του ομίλου στην Ουκρανία, Ukrajinska Bronetechnika (Ukrainian Armor), ο οποίος έχει λάβει από τον όμιλο CSG την άδεια, την τεχνογνωσία και τα βασικά εξαρτήματα και υλικά. Το έργο σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο στη μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ της τσεχικής και της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας και ενισχύει σημαντικά την ικανότητα της Ουκρανίας να καλύπτει μέρος των αναγκών του πυροβολικού της μέσω της εγχώρια παραγωγής.



«Είμαστε περήφανοι που είμαστε μία από τις πρώτες εταιρείες του δυτικού κόσμου που με επιτυχία μετέφεραν την παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στην Ουκρανία», δήλωσε ο David Chour, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου CSG.

«Ο όμιλος CSG δεν κατέχει κανένα εργοστάσιο ή τεχνολογία παραγωγής στην Ουκρανία. Όλα αυτά διαχειρίζονται από τον εταίρο μας, στον οποίο μεταβιβάσαμε την άδεια και του παρείχαμε την απαραίτητη τεχνογνωσία, καθώς ο εταίρος ήδη διέθετε την απαιτούμενη τεχνολογία παραγωγής και μπόρεσε να ξεκινήσει σχετικά γρήγορα την παραγωγή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ομίλου CSG, Andrej Čírtek. «Ο όμιλος μας δεν καθορίζει την πολιτική τιμολόγησης, ούτε την επιλογή των πελατών. Επωφελούμαστε από το έργο μέσω τελών άδειας και από την προμήθεια κρίσιμων εξαρτημάτων, όπως προωθητικά καύσιμα, πυροκροτητές και αναφλεκτήρες».

Ο εταίρος του ομίλου στην Ουκρανία παράγει το κέλυφος των βλημάτων τοπικά και αναλαμβάνει τη γόμωση, τη συναρμολόγηση και τις δοκιμές. Ο όμιλος CSG συνεχίζει να προμηθεύει εξαρτήματα υψηλής τεχνολογικής αξίας και να παρέχει τεχνική υποστήριξη για να διασφαλιστεί η ποιότητα του προϊόντος και η πλήρης συμβατότητα με τις προδιαγραφές παραγωγής του ομίλου CSG.



Σύμφωνα με τον όμιλο CSG, ο κύριος λόγος για την επιλογή του μοντέλου αδειοδότησης ήταν η επιτάχυνση της τοπικής παραγωγής. «Κατά την ανάλυση του νομικού πλαισίου για την ίδρυση μιας ενδεχόμενης κοινοπραξίας, συναντήσαμε πολύπλοκους ουκρανικούς κανονισμούς και ζητήματα συμβατότητας με το τσεχικό δίκαιο. Η μεταβίβαση της άδειας αποδείχθηκε πολύ απλούστερη και ταχύτερη λύση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ομίλου CSG, Andrej Čírtek.



Η αρχική παραγωγική ικανότητα ανέρχεται σε 100.000 βλήματα των 155 mm και 50.000 βλήματα των 105 mm ετησίως. Η ικανότητα αυτή αναμένεται να πολλαπλασιαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια. Αρχικά, το ήμισυ της παραγωγής θα πραγματοποιείται στην Ουκρανία, με στόχο την επίτευξη 80% αυτάρκειας. Κατά την υλοποίηση του έργου, η παραγωγή εξαρτημάτων πυροκροτηρών θα μεταφερθεί επίσης σταδιακά στην Ουκρανία.



Το έργο αποτελεί ορόσημο για την Ουκρανία, καθώς για πρώτη φορά παράγει πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος με άδεια ξένου φορέα.

«Η συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας και τη διαφοροποίηση των πηγών προέλευσης των προμηθειών της. Κάθε βλήμα που παράγεται είναι ζωτικής σημασίας για την άμυνα της χώρας», δήλωσε ο Vladyslav Belbas, Διευθύνων Σύμβουλος της Ukrainian Armor.

Για τον όμιλο CSG, το έργο αδειοδότησης αποτελεί στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της μακροχρόνιας θέσης του στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, λειτουργεί συμπληρωματικά στις δραστηριότητές του στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Czech Ammunition Initiative, η οποία παραμένει ο κύριος δίαυλος προμήθειας πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στην Ουκρανία και χρηματοδοτείται από μία διεθνή συμμαχία δωρητών.