Η Metlen παρέδωσε στο ΥΠΑΜ τη νέα βιοκλιματική πρόσοψη του ιστορικού κτιριακού συγκροτήματος

Πραγματοποιήθηκε εχθές, στον προαύλιο χώρο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), η τελετή παράδοσης του έργου της νέας σύγχρονης βιοκλιματικής πρόσοψης του Υπουργείου, μιας εμβληματικής δωρεάς της Metlen.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία, στο πλαίσιο της διαχρονικής της δέσμευσης για τη στήριξη έργων με υψηλό κοινωνικό, πολιτιστικό και εθνικό αποτύπωμα, προχώρησε στη χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου αναμόρφωσης της πρόσοψης και του περιβάλλοντος χώρου του ιστορικού κτηριακού συγκροτήματος του ΥΠΕΘΑ στο Στρατόπεδο «Στρατάρχη Παπάγου».

Κατά την τελετή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας, δηλώνοντας πώς «σε αυτή τη νέα εικόνα του Υπουργείου και του στρατοπέδου που το πλαισιώνει, καθρεφτίζεται αυτός ο φιλόδοξος, ο τολμηρός μετασχηματισμός, αναγκαίος εκσυγχρονισμός των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι «η νέα όψη του Υπουργείου Άμυνας είναι αρχιτεκτονικό δημιούργημα αλλά είναι και ένας μεγάλος καθρέφτης. Αντανακλά την αδιάκοπη συνέχεια του Ελληνισμού, την Ιστορία του, την πορεία του προς το μέλλον». Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον ακόλουθο σύνδεσμο Παρουσία ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του ΥΠΕΘΑ - Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Το έργο, που φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης καλλιτέχνη και καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Βαρώτσου, υλοποιήθηκε από την ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε., εξειδικευμένη εταιρεία της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, θυγατρικής της Metlen. Χρησιμοποιήθηκε σύγχρονος εξοπλισμός και εφαρμόστηκαν αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, υπό την επίβλεψη έμπειρων μηχανικών της Εταιρείας. Η νέα πρόσοψη, έκτασης 13.500 τ.μ., επενδύεται με κατακόρυφα λευκά σκίαστρα αλουμινίου, τα οποία συνδυάζουν υψηλή αισθητική και βιοκλιματικό σχεδιασμό, προσφέροντας φυσική σκίαση και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα σκίαστρα είναι κατασκευασμένα από ελληνικό αλουμίνιο που παρήχθη από ελληνικό Βωξίτη και κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο «Αλουμίνιον της Ελλάδος» της Metlen.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, σημείωσε τα εξής: «Η METLEN δεν προέβη σε μια χορηγία. Ανταποκρίθηκε σε ένα αυτονόητο πατριωτικό καθήκον και ευχαριστεί θερμά για τη μέγιστη τιμή να της δοθεί η δυνατότητα να τιμήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Και μάλιστα με τρόπο απτό, πρακτικό αλλά και βαθιά συμβολικό. Με μια παρέμβαση υψηλής αισθητικής αξίας και μεγάλης λειτουργικής αναβάθμισης στο ιστορικό και εμβληματικό αυτό κτήριο. Ενισχύοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις, τις υποδομές, τα οπλικά συστήματα και κυρίως το έμψυχο δυναμικό, ενισχύουμε την εθνική μας ισχύ και κυριαρχία, αποκτούμε δύναμη αποτροπής, προστατεύουμε τον εθνικό μας χώρο, διασφαλίζουμε την Ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση, μαζί με τη λειτουργία της δημοκρατίας και την κοινωνική συνοχή και συμπερίληψη για την πρόοδο της χώρας και την ευημερία των Ελλήνων και των Ελληνίδων μέσα σε ένα ρευστό, αβέβαιο και επικίνδυνο κόσμο που έχει χάσει πολλά από αυτά που θεωρούσαμε αυτονόητα και δεδομένα».

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει μνημειακή κλίμακα κεντρικής εισόδου από λευκό αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα, την πρώτη αντίστοιχου μεγέθους σε δημόσιο χώρο στην Ελλάδα, και πλήρη ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, με ενίσχυση του πρασίνου και νέο φωτισμό. Το έργο ολοκληρώθηκε έγκαιρα και τεχνικά άρτια, χωρίς να διαταραχθεί η καθημερινή λειτουργία του Υπουργείου, αποτυπώνοντας τη συνέπεια και τεχνική αρτιότητα της κατασκευής.

O καθηγητής του Α.Π.Θ., αρχιτέκτονας Κ. Βαρώτσος, σημείωσε: «Έκανα πρώτα ένα μνημείο. Μου έδωσαν στα χέρια 121.000 ονόματα πεσόντων που έπεσαν για να είμαστε εμείς εδώ. Δεν ήθελα να τα βάλω σε έναν τάφο, ήθελα να αιωρούνται προς το φως. Ήθελα να σας λέει το πόσο σημαντική είναι η ειρήνη. Τη σημασία της μόνον ο στρατός μπορεί να την εκφράσει, γιατί ξέρει τι σημαίνει πόλεμος.».

Η παράδοση της νέας πρόσοψης εντάσσεται στο συνολικό έργο «Ανάπλασης του Περιβάλλοντος Χώρου του ΥΠΕΘΑ», το οποίο περιλαμβάνει και την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, ένα ακόμη εμβληματικό έργο χορηγίας της METLEN. Η νέα βιοκλιματική πρόσοψη του κτηρίου, όπου στεγάζεται το επιτελικό κέντρο, ο «νους» των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι στραμμένη προς την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, υποκλινόμενη συμβολικά στα 121.692 ονόματα των πεσόντων στους αγώνες του Έθνους. Η «Κιβωτός», δημιούργημα επίσης του καθηγητή Κώστα Βαρώτσου, παραδόθηκε τον περασμένο Μάρτιο και αποτελεί μνημείο τιμής και διαρκούς μνήμης για όσους έπεσαν υπέρ Πατρίδας. Το έργο εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030», τη στρατηγική αναβάθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων και του περιβάλλοντος χώρου του ΥΠΕΘΑ.

Με τη δωρεά και κατασκευή της νέας βιοκλιματικής πρόσοψης του ΥΠΕΘΑ, η METLEN επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον ρόλο της ως εταιρείας-πυλώνα της ελληνικής βιομηχανίας, που στηρίζει ενεργά έργα εθνικής σημασίας, συνδυάζοντας την καινοτομία, την τεχνική υπεροχή και το κοινωνικό αποτύπωμα.