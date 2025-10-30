Κρεμλίνο: Αν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, η Μόσχα θα ακολουθήσει

Το Κρεμλίνο αντέδρασε σήμερα στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε από το Πεντάγωνο να ξεκινήσει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, λέγοντας ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει τέτοιες δοκιμές αλλά η Μόσχα θα ακολουθήσει, εφόσον το πράξει η Ουάσινγκτον.

Το Κρεμλίνο αντέδρασε σήμερα στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε από το Πεντάγωνο να ξεκινήσει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, λέγοντας ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει τέτοιες δοκιμές αλλά η Μόσχα θα ακολουθήσει, εφόσον το πράξει η Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ έδωσε σήμερα εντολή στον αμερικανικό στρατό να επαναλάβει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά εδώ και 33 χρόνια.

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει να κάνει δοκιμές των Πυρηνικών μας Όπλων σε ισότιμη βάση. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει αμέσως», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι άλλες χώρες επιδίδονται σε δοκιμές πυρηνικών όπλων. Μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε ότι κάποιοι έκαναν δοκιμές», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία δεν είχε ενημερωθεί προηγουμένως από τις ΗΠΑ για την αλλαγή της στάσης της Ουάσινγκτον αναφορικά με τις δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Όταν ρωτήθηκε αν το Κρεμλίνο εκτιμά ότι οι δηλώσεις Τραμπ προκαλούν νέα κούρσα πυρηνικών όπλων, ο Πεσκόφ απάντησε: «όχι πραγματικά».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υπογράμμισε ότι η δοκιμή από τη Ρωσία του πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ Burevestnik στις 21 Οκτωβρίου και του επίσης πυρηνοκίνητου, υποθαλάσσιου drone Ποσειδών στις 28 Οκτωβρίου δεν ήταν σε καμία περίπτωση δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι, αν κάποια χώρα αρχίσει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, τότε θα κάνει το ίδιο και η Ρωσία.

«Θέλω να υπενθυμίσω τις δηλώσεις του προέδρου Πούτιν, τις οποίες έχουμε επαναλάβει πολλές φορές: αν κάποιος αποχωρήσει από το μορατόριουμ, η Ρωσία θα ενεργήσει αναλόγως», τόνισε ο Πεσκόφ.

Μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ η Ρωσία δεν έχει κάνει καμία δοκιμή πυρηνικού όπλου. Η Σοβιετική Ένωση πραγματοποίησε τελευταία φορά δοκιμή πυρηνικού όπλου το 1990, οι ΗΠΑ το 1992 και η Κίνα το 1996.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ