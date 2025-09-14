Ειδήσεις | Ελλάδα

Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για την 26η επέτειο του θανάτου του Γιάννου Κρανιδιώτη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για την 26η επέτειο του θανάτου του Γιάννου Κρανιδιώτη
Συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική εξωτερική πολιτική, αναφέρει το υπ. Εξωτερικών.

Την επέτειο του θανάτου του Γιάννου Κρανιδιώτη τιμά με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΞ, 26 χρόνια μετά την απώλεια του, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Συμπληρώνονται σήμερα 26 χρόνια από την τραγική απώλεια του Γιάννου Κρανιδιώτη. Καταξιωμένος ακαδημαϊκός, οραματιστής πολιτικός και ευσυνείδητος διπλωμάτης, ο Γιάννος
Κρανιδιώτης υπηρέτησε την Ελλάδα με αφοσίωση και διορατικότητα. Ως θιασώτης δε της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αρχιτέκτονας της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Το έργο του και η διπλωματική του παρακαταθήκη αποτελούν πολύτιμα εφόδια ώστε Ελλάδα και Κύπρος να συνεχίσουν με σύμπνοια τις προσπάθειές τους για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, αλλά και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Συντάξεις: Πού θα «κλειδώσει» η αύξηση του 2026 - Πόσα κερδίζουν όσοι έχουν προσωπική διαφορά

Ανανεώσιμες πηγές: «Kόπωση» στην αδειοδότηση νέων έργων – Στροφή στην αποθήκευση

Τι θα κάνει η ΕΚΤ με τα επιτόκια - Οι εκτιμήσεις αναλυτών

tags:
Υπουργείο Εξωτερικών

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider