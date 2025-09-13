Ειδήσεις | Διεθνή

Δανία: Επενδύει σχεδόν 8 δισ. ευρώ στη θωράκιση της αντιαεροπορικής άμυνας

Αυτή είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση για την ανασυγκρότηση των συστημάτων άμυνας της Δανίας μέχρι σήμερα, αναφέρει το υπ. Άμυνας της σκανδιναβικής χώρας.

Η Δανία φιλοδοξεί να ενισχύσει σημαντικά την αντιαεροπορική της άμυνα με επενδύσεις ρεκόρ. Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Άμυνας της σκανδιναβικής χώρας, σχεδιάζεται η απόκτηση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, εκτιμώμενης αξίας περίπου 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση για την ανασυγκρότηση των συστημάτων άμυνας της Δανίας μέχρι σήμερα», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια καθιστά την αντιαεροπορική άμυνα «απόλυτη προτεραιότητα» για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, τόνισε ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πόουλσεν.

«Η εμπειρία από την Ουκρανία δείχνει ότι τα επίγεια συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προστασία του άμαχου πληθυσμού από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις», επισημαίνεται.

Η Δανία σκοπεύει να αποκτήσει συνολικά οκτώ συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, μεγάλου και μεσαίου βεληνεκούς. Εξετάζει μεταξύ άλλων το γερμανικό σύστημα IRIS-T, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στην Ουκρανία. Τα πρώτα εξ αυτών αναμένεται να αναπτυχθούν στη Δανία μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

