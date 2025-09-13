Ειδήσεις | Διεθνή

Southwest Airlines: Ζητά την αφαίρεση μπαταριών από αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ πριν απ' την επιβίβαση

Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία επικαλείται τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.

Η αεροπορική εταιρεία Southwest Airlines ανακοίνωσε πως θα αξιώνει από τους ταξιδιώτες να αφαιρούν τις αποσπώμενες μπαταρίες λιθίου από αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ πριν από την επιβίβαση των ταξιδιωτών, επικαλούμενη τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.

Το νέο μέτρο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ τον Ιανουάριο η Southwest Airlines θα ανακοινώσει νέα όρια μεγέθους για τις μπαταρίες λιθίου.

Την Τρίτη, η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας προς τις αεροπορικές εταιρείες σχετικά με τους κινδύνους που αφορούν τις μπαταρίες λιθίου στον χώρο της καμπίνας των επιβατών, επικαλούμενη μεγάλο αριθμό σοβαρών περιστατικών που έχουν καταγραφεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

