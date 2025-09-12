Ειδήσεις | Ελλάδα

Κλήρωση Eurojackpot 12/09/25: Οι τυχεροί αριθμοί

Newsroom
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (12/09), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 159 είναι οι εξής: 7, 22, 24, 33, 45, 4 και 12.

Τι είναι το Eurojackpot

Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα, ωστόσο, καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια 13η κατηγορία κερδών, για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς.

Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη 21:15 και Παρασκευή 21:00, ώρα Ελλάδος, στο Ελσίνκι.

