Πρέσβης Ελλάδας στη Ρουμανία: Προτεραιότητα ο επαναπατρισμός των σορών και η φροντίδα των τραυματιών

Σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος, η πρέσβης υπογράμμισε ότι αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές.

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία με θύματα Έλληνες φιλάθλους του ΠΑΟΚ, όπως δήλωσε η Ελληνίδα πρέσβης Λιλή Γραμματίκα, που βρίσκεται στην Τιμισοάρα και επισκέφθηκε τους τραυματίες, που νοσηλεύονται εκεί. Σημείωσε, δε, ότι προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον άμεσο επαναπατρισμό των σορών, καθώς και η περίθαλψη και ασφαλής μεταφορά των τραυματιών, ενώ υπογράμμισε την άριστη συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές σε όλα τα επίπεδα.

«Έχουμε, δυστυχώς, 7 που σκοτώθηκαν επιτόπου σε αυτό το δυστύχημα και τρεις τραυματίες -οι δύο πιο σοβαρά, αλλά σε σταθερή κατάσταση και με αισιόδοξη πρόγνωση. Και ο ένας, πολύ καλύτερα, παραμένει υπό παρακολούθηση και αυτός», ανέφερε η Ελληνίδα πρέσβης.

Όπως τόνισε, από την πρώτη στιγμή υπήρξε κινητοποίηση της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος: «Από χθες ήρθε κλιμάκιο της πρεσβείας, νωρίς το απόγευμα, επιτόπου, και το βράδυ έφτασα εγώ. Πρέπει να τονίσω και να υπογραμμίσω τη συνδρομή και την εξαιρετική συνεργασία που προσφέρουν οι ρουμανικές αρχές από την πρώτη στιγμή σε υπουργικό επίπεδο και σε ανώτατο επίπεδο και επιτόπου».

Σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση των αιτιών, η πρέσβης υπογράμμισε ότι αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές: «Το δυστύχημα είναι υπό διερεύνηση -οι αιτίες του», σημείωσε και προσέθεσε: «Αυτή τη στιγμή, από ελληνικής πλευράς έχουμε πρώτον 7 σορούς, να σπεύσουμε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για να γίνει ο επαναπατρισμός τους, το συντομότερο. Κάποιες οικογένειες που μπορούσαν έχουν σπεύσει και φτάνουν».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κατάσταση των τραυματιών και στον σχεδιασμό για τον επαναπατρισμό τους, ο οποίος, όπως τόνισε, θα γίνει με τις «καλύτερες δυνατές συνθήκες» για τους τραυματίες, οι οποίοι «ευτυχώς είναι σταθεροί» και ακόμη και ο βαρύτερα τραυματισμένος, τον οποίο κι επισκέφθηκε, παρουσιάζει αισιόδοξη εικόνα, παρ’ όλη τη σοβαρότητα των τραυμάτων.

Ανέφερε ακόμη η κ. Γραμματίκα πως ο ρόλος της πρεσβείας είναι «να συνδράμουμε τους συγγενείς, τις αρχές για να γίνει ο επαναπατρισμός των σορών το συντομότερο», ενώ ανέδειξε τη στήριξη της ελληνικής Πολιτείας και τη στενή συνεργασία με τις ρουμανικές Αρχές: «Η ελληνική Πολιτεία μας στηρίζει -είμαι σε επικοινωνία με το Υπουργείο και όλες τις ελληνικές Αρχές, και επαναλαμβάνω την ευγνωμοσύνη για τη συνδρομή, τη συνεχή, σε όλα τα επίπεδα των ρουμανικών αρχών».

Απαντώντας σε ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα επαναπατρισμού των σορών, σημείωσε: «Το συντομότερο. Προσπαθούμε για το συντομότερο και αύριο. Γίνονται ενέργειες και στην Αθήνα γι' αυτό, σε συντονισμό με τις ρουμανικές αρχές, που επίσης μας συνδράμουν πάρα πολύ για το συντομότερο».

Για τη μεταφορά του πολυτραυματία, η ίδια δήλωσε: «Θα μας πούνε πότε είναι ασφαλής. Δεν θα μεταφερθεί κανένας χωρίς απόλυτη ασφάλεια και θα είναι ιατρική μεταφορά».

Σε ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία ταυτοποίησης, ανέφερε: «Αυτές οι διαδικασίες είναι ήδη σε εξέλιξη εδώ και δεν έχω στοιχεία. Εμείς περιμένουμε από τις ρουμανικές αρχές και καθοδηγούμαστε και συνεργαζόμαστε διότι είναι η αρμοδιότητά τους. Είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε και συνδράμουμε σε ό,τι μας ζητούν. Υπάρχει συντονισμός».

Κλείνοντας, αφού εξέφρασε τα συλλυπητήρια όλης της πρεσβείας στις οικογένειες των θυμάτων, αναφέρθηκε στη διεθνή συμπαράσταση και στο ανθρώπινο βάρος της τραγωδίας: «Μας έχουν συγκινήσει τα συλληπητήρια από το ανώτατο επίπεδο και του πρωθυπουργού της Ρουμανίας και υπουργών που έχουν επικοινωνήσει με Έλληνες υπουργούς και όλοι στην Ελλάδα έχουν επικοινωνήσει. Εγώ ως μητέρα, ως Ελληνίδα, όλοι μας έχουμε συγκλονιστεί με αυτό το τραγικό ατύχημα. Είναι όλοι στο πλάι των θυμάτων και των συγγενών τους και ελπίζουμε δυστυχώς ότι μια τέτοια τραγωδία που έγινε, ένα ατύχημα, θα διερευνηθεί αναμφισβήτητα και περαιτέρω, αλλά δεν θα ξανασυμβεί».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ