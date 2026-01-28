Κουμπίλιους: Η Ευρώπη πρέπει να οικοδομήσει αμυντική ανεξαρτησία «χωρίς καθυστερήσεις και δικαιολογίες»

«Χρειάζεται να αναπτύξουμε πανευρωπαϊκές ικανότητες, όχι μόνο εθνικές...καθώς ορισμένα κενά είναι τόσο μεγάλα που πρέπει να πληρωθούν από κοινού», είπε ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την Άμυνα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να προετοιμασθεί για μειωμένη αμερικανική παρουσία στην Ευρώπη και οφείλει να οικοδομήσει «πολύ γρήγορα ... χωρίς καθυστερήσεις και δικαιολογίες» την αμυντική της ανεξαρτησία και να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την Αμυνα Αντριους Κουμπίλιους σε ομιλία του στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (European Defence Agency).

«Χρειάζεται να αναπτύξουμε πανευρωπαϊκές ικανότητες, όχι μόνο εθνικές...καθώς ορισμένα κενά είναι τόσο μεγάλα που πρέπει να πληρωθούν από κοινού», είπε.

«Για να γίνω σαφής, ανεξαρτησία δεν σημαίνει μόνοι. Ανεξαρτησία σημαίνει μαζί», πρόσθεσε.

«Ας οικοδομήσουμε έναν ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ. Από κοινού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από κοινού στο ΝΑΤΟ και μαζί με την Ουκρανία», είπε. Απάντησε έτσι στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε που προειδοποίησε την Δευτέρα μιλώντας στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Ευρώπη να σταματήσει να ονειρεύεται για την δημιουργία ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ και να συνεχίσει να χτίζει σχέσεις με τις ΗΠΑ παρά το φαινόμενο Τραμπ.

Ο ευρωπαίος επίτροπος απηύθυνε έκκληση προς την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να επενδύσει στο παραγωγικό της δυναμικό χωρίς καθυστερήσεις. «Οι δυνατότητες, όχι τα κέρδη, είναι τώρα σημαντικά και θα είναι σημαντικά στα επόμενα χρόνια», είπε.

Ο Άντριους Κουμπίλιους πρότεινε επίσης την συγκρότηση ενός νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, μία ιδέα που είχαν διατυπώσει στα τέλη της δεκαετίας του 2010 ο Εμανουέλ Μακρόν και η Άγγελα Μέρκελ, για την ενίσχυση του πολιτικού συντονισμού στον τομέα της Αμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ