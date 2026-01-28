Υγεία

Ποιο δημοφιλές ρόφημα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ύπνο μας (και δεν είναι ο καφές)

Newsroom
Τι δείχνουν τα δεδομένα για ένα ρόφημα που θεωρείται “αθώο”, αλλά μπορεί να επηρεάζει τον κιρκάδιο ρυθμό και την ποιότητα του ύπνου.

Αν η απογευματινή νωθρότητα σας κάνει να ψάχνετε για κάτι που θα σας τονώσει για να αντέξετε στο υπόλοιπο της ημέρας, και ο καφές είναι πολύ διεγερτικός, μπορεί να έχετε επιλέξει μια φαινομενικά πιο ήπια επιλογή: το matcha.

Όμως ενώ το matcha έχει λιγότερη καφεΐνη από τον καφέ, η κατανάλωσή του πολύ αργά μέσα στην ημέρα μπορεί να διαταράξει τον χρόνο και την ποιότητα του ύπνου σας με παρόμοιο τρόπο.

Ας δούμε λοιπόν πώς αυτό το δημοφιλές ρόφημα μπορεί να επηρεάζει τον ύπνο σας, καθώς και τρόπους για να κάνετε τα βράδια σας όσο το δυνατόν πιο αναζωογονητικά και ξεκούραστα.

