Alzheimer Europe: Θα ξεπεράσει τις 330.000 ο αριθμός των ατόμων με άνοια στην Ελλάδα το 2050

Το 2050, ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα ζουν με άνοια στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα φτάσει τους 334.109, αντιστοιχώντας στο 3,79% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.

Περισσότερα από 236.000 άτομα ζουν με άνοια στην Ελλάδα το 2025, ενώ ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σε περισσότερα από 330.000 έως το 2050, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Alzheimer Europe, με τίτλο «Η Επικράτηση της Άνοιας στην Ευρώπη 2025».

Ειδικότερα, για το 2025, στην Ελλάδα εκτιμάται ότι 236.473 άνθρωποι πάσχουν από άνοια, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 2,38% του συνολικού πληθυσμού. Από αυτούς, 80.562 είναι άνδρες και 155.911 γυναίκες, στοιχείο που αντανακλά τη μεγαλύτερη επιβάρυνση των γυναικών, κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η επικράτηση της άνοιας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης για το 2025, αυξάνεται σημαντικά μετά τα 65 έτη. Στις ηλικίες 75-79 ετών καταγράφονται 37.143 περιστατικά, στις ηλικίες 80-84 ετών 41.917, στις ηλικίες 85-89 ετών 54.812, ενώ στους άνω των 90 ετών ο αριθμός ανέρχεται σε 65.377 άτομα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Alzheimer Europe, η επιβάρυνση αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες δεκαετίες. Το 2050, ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα ζουν με άνοια στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα φτάσει τους 334.109, αντιστοιχώντας στο 3,79% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Από αυτούς, 118.198 θα είναι άνδρες και 215.911 γυναίκες. Ιδιαίτερα υψηλή προβλέπεται η συγκέντρωση περιστατικών στις πολύ προχωρημένες ηλικίες: στους άνω των 90 ετών εκτιμάται ότι θα ζουν με άνοια 108.143 άτομα, ενώ στις ηλικίες 85-89 ετών τα περιστατικά αναμένεται να ανέλθουν σε 75.050. Στις ηλικίες 80-84 ετών προβλέπονται 64.842 περιστατικά.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Alzheimer Europe προειδοποιεί ότι ο αριθμός των ατόμων που ζουν με άνοια θα συνεχίσει να αυξάνεται ραγδαία τις επόμενες δεκαετίες, εάν δεν υπάρξουν έγκαιρες και επαρκείς παρεμβάσεις. Όπως τονίζεται, η αποτυχία να επενδυθούν επαρκείς πόροι στα συστήματα υγείας, φροντίδας και κοινωνικής προστασίας, καθώς και στην έρευνα και την πρόληψη, θα επιδεινώσει σημαντικά τις μελλοντικές προκλήσεις.

Η έκθεση αναδεικνύει ότι τρεις χώρες -η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία- αναμένεται να συγκεντρώνουν περισσότερα από 7 εκατομμύρια περιστατικά άνοιας έως το 2050, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου των περιστατικών στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι το 2050 στη Γερμανία θα υπάρχουν 2,7 εκατομμύρια άτομα με άνοια, στη Γαλλία 2,3 εκατομμύρια και στην Ιταλία 2,2 εκατομμύρια.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι η επικράτηση της άνοιας διπλασιάζεται κάθε 5-10 χρόνια μετά τα 65, με τα ποσοστά να φτάνουν κατά προσέγγιση στο 1% στις ηλικίες 65-69, στο 8% στις ηλικίες 75-79, στο 11-13% στις ηλικίες 80-84 και έως 45% στις ηλικίες άνω των 90 ετών. Η επικράτηση της άνοιας αναφέρεται στον αριθμό των ανθρώπων που ζουν με άνοια σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Σύμφωνα με την Alzheimer Europe, η γνώση της επικράτησης της άνοιας βοηθά στην κατανόηση του μεγέθους της πρόκλησης, στον σχεδιασμό υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, στην προετοιμασία για τη γήρανση του πληθυσμού, στη σύγκριση τάσεων μεταξύ χωρών και στη διεκδίκηση καλύτερης υποστήριξης, χρηματοδότησης και έρευνας.

«Οι άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν περισσότερο από ποτέ, ενώ οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας δεν είναι προετοιμασμένες για τον αυξανόμενο αριθμό ατόμων που θα χρειαστούν υποστήριξη. Τα αξιόπιστα δεδομένα αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη για δράση και την ευκαιρία να κινηθούμε άμεσα», επισημαίνεται -μεταξύ άλλων- στην έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ