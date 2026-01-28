Τουρισμός

Δέκα προορισμοί ιδανικοί για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας πλησιάζει και μας βάζει σε διάθεση για μια σύντομη απόδραση.

Η Καθαρά Δευτέρα φέτος είναι στις 23 Φεβρουαρίου και αρκετοί θα επιλέξουν να κάνουν μια μίνι εκδρομή για να πετάξουν χαρταετό στην εξοχή, σε βουνά ή δίπλα στη θάλασσα.

Το πρώτο τριήμερο της χρονιάς προσφέρεται για σύντομες αποδράσεις σε περιοχές που συνδυάζουν φυσική ομορφιά, αποκριάτικη παράδοση και τοπικά έθιμα, καλό φαγητό και διασκέδαση. Από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη, συγκεντρώσαμε για εσάς 10 προορισμούς που καλύπτουν κάθε γούστο για ένα αξέχαστο τριήμερο.

Ολόκληρο το άρθρο στο travelgo.gr

