Το Κρεμλίνο απορρίπτει έκθεση που κάνει λόγο για 1,2 εκατ. ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα έκθεση κέντρου μελετών με έδρα την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το οποίο η Ρωσία έχει καταγράψει σχεδόν 1,2 εκατομμύρια θύματα (νεκρούς και τραυματίες) στις τάξεις του στρατού της από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, λέγοντας ότι αυτές οι εκθέσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστες.

Η έκθεση του Center for Strategic and International Studies εκτιμά ότι, με τον τρέχοντα ρυθμό, οι απώλειες για τη Ρωσία και την Ουκρανία συνολικά θα μπορούσαν να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια ως την άνοιξη.

Στο μεταξύ ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σύρος ομόλογός του Άχμαντ αλ Σάρα θα συζητήσουν τη ρωσική στρατιωτική παρουσία στη Συρία κατά τη συνάντησή τους σήμερα στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, οι δύο άνδρες θα αναφερθούν επίσης στην οικονομική συνεργασία Ρωσίας- Συρίας και στην κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η Ρωσία ήταν βασικός σύμμαχος του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, τον οποίο ανέτρεψε ένας ισλαμιστικός συνασπισμός υπό τον Σάρα τον Δεκέμβριο του 2024, και εξακολουθεί να διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στη χώρα.

Εξάλλου η επίσκεψη του Σάρα στη Ρωσία, η δεύτερη σε διάστημα τεσσάρων μηνών, πραγματοποιείται την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες Ευρωπαίων και Αμερικανών αναφορικά με την επανεμφάνιση των τζιχαντιστών στη Συρία, κυρίως του Ισλαμικού Κράτους.

Αυτή την εβδομάδα η Ρωσία απέσυρε τις δυνάμεις και τον εξοπλισμό της από το αεροδρόμιο του Καμισλί, στην αυτόνομη κουρδική περιοχή στη βορειοανατολική Συρία, όπου διατηρούσε μια μικρή εγκατάσταση. Η Μόσχα είχε αναπτύξει τις δυνάμεις της εκεί στα τέλη του 2019, έπειτα από συμφωνία με την Τουρκία.

Όμως τις τελευταίες εβδομάδες οι κουρδικές δυνάμεις, που εξακολουθούν να ελέγχουν το Καμισλί, υπέστησαν σημαντικές ήττες έναντι του συριακού στρατού και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από μεγάλες περιοχές που έλεγχαν στη βόρεια και τη βορειοανατολική Συρία.

Παράλληλα ο Σάρα ελπίζει να πετύχει την έκδοση του Άσαντ, ο οποίος έχει καταφύγει στη Ρωσία μετά την ανατροπή του.

Η ανατροπή Άσαντ επέφερε πλήγμα στη ρωσική επιρροή στη Μέση Ανατολή, αν και η Μόσχα διατηρεί μέχρι στιγμής καλές σχέσεις με τις νέες συριακές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ