Ειδήσεις | Διεθνή

Αξιωματούχος ΝΑΤΟ: Καμία άμεση απειλή από τα στρατωτικά γυμνάσια Ρωσίας – Λευκορωσίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αξιωματούχος ΝΑΤΟ: Καμία άμεση απειλή από τα στρατωτικά γυμνάσια Ρωσίας – Λευκορωσίας
Το ΝΑΤΟ δεν βλέπει καμία «άμεση στρατιωτική απειλή» εναντίον κάποιας από τις 32 χώρες μέλη, λόγω των στρατιωτικών γυμνασίων που ξεκίνησαν σήμερα η Ρωσία και η Λευκορωσία, δήλωσε αξιωματούχος της Συμμαχίας.

Το ΝΑΤΟ δεν βλέπει καμία «άμεση στρατιωτική απειλή» εναντίον κάποιας από τις 32 χώρες μέλη, λόγω των στρατιωτικών γυμνασίων που ξεκίνησαν σήμερα η Ρωσία και η Λευκορωσία, δήλωσε αξιωματούχος της Συμμαχίας.

Το ΝΑΤΟ «παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Ρωσίας», είπε ο αξιωματούχος, καλώντας «τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να ενεργούν με προβλέψιμο και διάφανο τρόπο».

«Δεν βλέπουμε καμία άμεση στρατιωτική απειλή εναντίον οποιουδήποτε συμμάχου του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε, μετά τη διείσδυση τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη περίπου είκοσι ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε χθες Πέμπτη τους επιτετραμμένους της Ρωσίας και της Λευκορωσίας μετά τη διείσδυση drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, όπως δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της ΕΕ.

«Δηλώσαμε σαφώς πως αυτή η ανεύθυνη πράξη αποτελεί σοβαρή κλιμάκωση εκ μέρους της Ρωσίας και συνιστά απευθείας απειλή για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ», δήλωσε ο αξιωματούχος υπό τον όρο να παραμείνει ανώνυμος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Διατροφή συζύγου και παιδιού: Πώς καθορίζονται τα ποσά μετά το διαζύγιο

Τι χρήματα διεκδικεί η Εθνική Ελλάδος στο EuroBasket 2025 - Όλα τα ποσά

Airbnb: Ποιοι απειλούνται με πρόστιμο 5.000 ευρώ μετά την 1η Οκτωβρίου

tags:
ΝΑΤΟ
Πολωνία
Ρωσία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider