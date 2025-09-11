SEAJETS: Δίπλα στους κατοίκους των νησιών - Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στην Αλόννησο

Μια σημαντική υγειονομική δράση υλοποίησε η SEAJETS, σε συνεργασία με τον Δήμο Αλοννήσου και το Ίδρυμα Λειτουργών Υγείας της Αγάπης, προσφέροντας δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στους κατοίκους του νησιού.

Συνολικά, 28 γιατροί από 13 ειδικότητες πραγματοποίησαν 390 εξετάσεις σε ενήλικες και παιδιά, καλύπτοντας ανάγκες που διαφορετικά θα απαιτούσαν μετακίνηση στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία, που φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Αλοννήσου με πλήρως εξοπλισμένη κινητή μονάδα, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της SEAJETS και του Μάριου Ηλιόπουλου να στηρίζουν έμπρακτα τις νησιωτικές κοινωνίες, ενισχύοντας την πρόληψη, την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Προσθέτει, επίσης, ότι η SEAJETS είναι διαχρονικά προσηλωμένη στην ενίσχυση των νησιωτικών κοινωνιών και στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων τους με ενίσχυση της Ιατρικής Πρόληψης, της Πρόνοιας και της Αλληλεγγύης, παραμένοντας αρωγός σε δράσεις που φέρνουν πιο κοντά την εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη στους κατοίκους των ελληνικών νησιών.

Ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος, Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της SEAJETS, ο οποίος ταξίδεψε στην Αλόννησο, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η παρουσία μου εδώ σήμερα είναι ένδειξη σεβασμού, αγάπης και στήριξης προς τους κατοίκους της Αλοννήσου. Η SEAJETS πάντα στέκεται δίπλα στις νησιωτικές κοινωνίες όχι μόνο με τα πλοία της, αλλά και με ουσία και πράξεις που κάνουν και θα κάνουν τη διαφορά. Η πρόληψη και η πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη είναι θεμελιώδεις αξίες για όλους και είμαστε υπερήφανοι που συμβάλαμε ώστε να γίνουν πραγματικότητα για τους ανθρώπους της Αλοννήσου.

Η δέσμευσή μας παραμένει να ενώνουμε τα νησιά μας και να στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες στις ανάγκες τους. Η Υγεία, η Παιδεία, ο Αθλητισμός και ο Πολιτισμός είναι προτεραιότητες μας και θα έπρεπε να είναι της κάθε κυβέρνησης σε όλο το κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ