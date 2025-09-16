Κεδίκογλου (Eldorado Gold): Στην τελική ευθεία η επένδυση στις Σκουριές

Από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα μπορούσε να λείπει η Ελληνικός Χρυσός, μέλος του ομίλου Eldorado Gold, η οποία πραγματοποιεί μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις της Βορείου Ελλάδας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα μπορούσε να λείπει η Ελληνικός Χρυσός, μέλος του ομίλου Eldorado Gold, η οποία πραγματοποιεί μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις της Βορείου Ελλάδας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Το insider.gr βρέθηκε στο περίπτερο της Ελληνικός Χρυσός στην 89η ΔΕΘ και μίλησε με την κυρία Ναταλί Κεδίκογλου, Νομική Σύμβουλος των ελληνικών θυγατρικών της Eldorado Gold για την πορεία της επένδυσης, το οικονομικό και κοινωνικό της αποτύπωμα, αλλά και για το μέλλον του κλάδου εξόρυξης στην Ελλάδα.

«Η επένδυση της Eldorado Gold στα Μεταλλεία Κασσάνδρας βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της», σημειώνει η κυρία Κεδίκογλου συμπληρώνοντας πως μέσα στον επόμενο χρόνο το μεταλλείο των Σκουριών θα έχει μπει σε παραγωγική λειτουργία.

Η κυρία Κεδίκογλου υπογραμμίζει πως «σήμερα απασχολούμε πάνω από 3.000 άτομα άμεσα και έμμεσα και οι υψηλοί αριθμοί απασχόλησης θα συνεχίσουν» και προσθέτει πως η επένδυση έχει ξεπεράσει τα 1,5 δισ. δολάρια και είναι μια από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα και μάλιστα σε παραγωγικό τομέα.

Μιλώντας για τον κλάδο των εξορύξεων η κ. Κεδίκογλου σημειώνει πως αν η χώρα θέλει να αναπτύξει περισσότερο τον ορυκτό της πλούτο θα πρέπει να δημιουργηθούν θεσμικά εργαλεία τα οποία θα συμβαβίζουν με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και πάντα με έμφαση στην ασφάλεια.

«Η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου είναι εθνικό ζήτημα», τονίζει η κυρία Κεδίκογλου κάνοντας ειδική αναφορά και στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την αυτονομία της Ευρώπης.

Δείτε αναλυτικά τη συνέντευξη: