Γκίλφοϊλ: Φανταστική η συνάντηση με Μητσοτάκη - Ζωτικός εταίρος η Ελλάδα

«Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας» επεσήμανε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Για «φανταστική συνάντηση» έκανε λόγο η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στα social media μετά τη συζήτηση που είχε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τετάρτης (05/11).

Όπως γράφει χαρακτηριστικά η κα Γκίλφοϊλ, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ είναι επικεντρωμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων, «χτίζοντας συμμαχίες και ενδυναμώνοντας την ασφάλειά μας, διευρύνοντας τις ευκαιρίες και προωθώντας την ευημερία».

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ προσθέτει πως η Ελλάδα ηγείται με κουράγιο και είναι ένας ζωτικός εταίρος στην προσπάθεια αυτά, καταλήγοντας: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας».

H Kίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε λίγο μετά τις 10:00 για την προγραμματισμένη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη. «Είμαστε πολύ ευτυχείς που σας βλέπουμε και έρχεστε σε μία εποχή που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ιστορικά υψηλά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις βελτιώσουμε περαιτέρω», τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας μάλιστα για «ευρεία ατζέντα θεμάτων προς συζήτηση σχετικά με την εμβάθυνση συνεργασίας».

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας, είναι παραδοσιακός σύμμαχος των ΗΠΑ και φυσικά μια χώρα ζωτικής σημασίας σε ζητήματα περιφερειακής συνεργασίας, όπως το 3+1 και φυσικά μια χώρα που διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο ως παράγων σταθερότητας σε όλες τις περιφερειακές συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης και της Μέσης Ανατολής. Είναι μια χώρα η οποία μιλάει ισότιμα με τις ΗΠΑ σε σχέση με την ενέργεια και ιδιαιτέρως για το υγροποιημένο φυσικό αέριο στην περιοχή, καθώς έχουμε άλλωστε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που συμπίπτει με τη δική σας άφιξη», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.