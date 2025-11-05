Βουλή: Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η φορολογική μεταρρύθμιση

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της Αρχής και κατά την δεύτερη ανάγνωσή του στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.

«Υπέρ» του σχεδίου νόμου ψήφισε η ΝΔ, το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Στο πλαίσιο της β' ανάγνωσης του σχεδίου νόμου στην Επιτροπή, παρενθετικά τέθηκε το θέμα της διεξαγωγής της κοινής συνεδρίασης των Επιτροπών Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης για το θέμα του κλεισίματος των καταστημάτων του ΕΛΤΑ.

Αρχικά ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος ενημέρωσε πως η κοινοβουλευτική του ομάδα επανακατέθεσε το αίτημα για την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών για το θέμα, προσθέτοντας ότι αυτή θα πρέπει να οριστεί άμεσα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Αθανάσιος Καββαδάς απάντησε ότι είναι γνωστό σε όλους ότι η συνεδρίαση αυτή αναβλήθηκε λόγω της παραίτησης του διευθύνοντα συμβούλου. Ο ορισμός της ημέρας διεξαγωγής της θα γίνει όμως από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη γιατί πρόκειται για κοινή σύγκλιση των δύο Επιτροπών, οπότε είμαστε σε αναμονή.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει στην κοινή συνεδρίαση να προσέλθει και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, γιατί, όπως είπε, «σήμερα αποκαλύπτεται από δημοσίευμα εφημερίδας ότι "τα ήξερε όλα από τις 10 Οκτωβρίου"». Ο κ. Παππάς μεταξύ άλλων ανέφερε πως «σήμερα υπάρχει ανοικτή υπόθεση στην Κομισιόν για τα ΕΛΤΑ σχετικά με κρατικές ενισχύσεις, υποψιάζομαι μετά από προσφυγή κάποια ανταγωνίστρια εταιρεία τους» και πρόσθεσε ότι «άλλες χώρες έδωσαν την μάχη τους και κέρδισαν το να μπορούν να ενισχύουν τα ταχυδρομεία τους, όπως η Τσεχία με 60 εκατ. ευρώ, το Βέλγιο με 600 εκατ. ευρώ, η Γαλλία με 2,6 δισ. ευρώ, η Ισπανία με 100 εκατ. ευρώ το χρόνο» και ζήτησε τον πλήρη φάκελο επικοινωνίας της Ελλάδας με την Κομισιόν για τα ΕΛΤΑ προκειμένου να δούμε τα επιχειρήματα που προβάλλονται.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς για το θέμα της κρατικής ενίσχυσης των ΕΛΤΑ και της έρευνας της Κομισιόν διευκρίνισε ότι «στις 10 Μαρτίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκκίνησε έρευνα και απέστειλε την Απόφαση 57538 προς την Ελληνική Κυβέρνηση κατόπιν καταγγελίας ανταγωνιστικής προς τα ΕΛΤΑ εταιρείας. Στο πλαίσιο της έρευνας, η ΕΕ ερευνά: Την καταβολή από το δημόσιο της οφειλούμενης αποζημίωσης για την καθολική υπηρεσία των ΕΛΤΑ για το 2020, την διαφορά μεταξύ του υπολογισθέντος ποσού για την περίοδο 2013-2018 που τότε καταβλήθηκαν 149 εκατ. ευρώ για τις καθολικές υπηρεσίες των ΕΛΤΑ και για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 100 εκατ. ευρώ που έγινε το 2020»». Αυτή η έρευνα είπε ο κ. Πετραλία, θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση γιατί «όσο εκκρεμεί αυτή η υπόθεση στην Κομισιόν, οποιαδήποτε καταβολή προς τα ΕΛΤΑ πέρα της ετήσιας που αφορά την παροχή Καθολικών Υπηρεσίας θα αύξανε κατά πολύ τον κίνδυνο να μας βεβαιωθούν αυτά τα ποσά», κάτι «που θα οδηγούσε κατευθείαν στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ.

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι το δημόσιο στα ΕΛΤΑ έχουν δώσει «294 εκατ. ευρώ το 2020, εκ των οποίων τα 100 εκατ. ευρώ για την αύξηση του Μετοχικού τους Κεφαλαίου, 149 εκατ. ευρώ για την εκκαθάριση της Καθολικής Υπηρεσίας της περιόδου 2013- 2018 και 45 εκατ. ευρώ της προκαταβολής για την Καθολική Υπηρεσία της περιόδου 2019- 2021. Το 2021 δόθηκαν άλλα 17,5 εκατ. ευρώ, το 2022 δόθηκαν 15 εκατ. ευρώ, το 2023 δόθηκαν 13 εκατ. ευρώ, το 2024 δόθηκαν 12 εκατ. ευρώ και εφέτος, το 2025, δόθηκαν 18 εκατ. ευρώ,μ καθώς υπήρξαν εδώ και οι εκκαθαρίσεις των οφειλών covid».

Ο κ. Πετραλιάς, για να υπάρχει μια πλήρη εικόνα ανέφερε ότι ετησίως, μετά από έγκριση της ΕΕΤΤ κάθε Ιανουάριο καταβάλλεται η προκαταβολή που αφορά το 70% του ποσού που αφορά για τις Καθολικές Υποχρεώσεις. Για την εξόφληση όμως του άλλου 30% απαιτείται επιπροσθέτως και η έγκριση της Gg com. Αυτή την εξόφληση του 30% του 2024 είναι που η Gg com δεν μας αφήνει να την καταβάλουμε σήμερα στα ΕΛΤΑ μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση που εκκρεμεί στην Κομισιόν. Οι προκαταβολές των 12 εκατ. ευρώ ετησίως καταβάλλονται κανονικά και τώρα και τον Ιανουάριο θα δοθούν».

Επί του νομοσχεδίου

Ο υφυπουργός, ολοκληρώνοντας την β΄ ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή τόνισε ότι «η φορολογική αυτή μεταρρύθμιση πέρα από το ότι βοηθάει τα μεσαία εισοδήματα και τους νέους, μειώνει και τη φτώχεια» γιατί «το φορολογικό είναι στοχευμένο ακριβώς εκεί που είχαμε το πρόβλημα». Σχολιάζοντας τις αναφορές των βουλευτών επισήμανε ότι είναι προφανές και συμφωνούμε όλοι πως το μεγαλύτερο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μεσοπρόθεσμα και μακροχρόνια δεν το λύνουν μόνο τα οικονομικά μέτρα. Η κυβέρνηση πριν λίγους μήνες αναγνωρίσαμε τη δια βίου ιδιότητα των τριτέκνων, ενώ και πέρσι στη ΔΕΘ είχαμε εξαγγείλει πάρα πολλά μέτρα για το δημογραφικό, όπως άλλωστε το κάνουμε από της αρχή της διακυβέρνησης. Σχετικά με τις προτάσεις εισαγωγής της τιμαριθμοποίησης στους φορολογικούς συντελεστές, ο κ. Πετραλιάς αναφέροντας παραδείγματα ανέφερε ότι το όφελος θα ήταν πάρα πολύ μικρό σε σχέση με αυτό που κάνει αυτή η μεταρρύθμιση. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε και έχουμε μια μείωση φόρων κατά 1,6 δισ. ευρώ είναι υψηλότερη από το να κάναμε τιμαριθμοποίηση. Για με την μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ ανέφερε πως έχουμε δει ότι δεν περνά στους καταναλωτές ή έχουμε δει να περνάει παρά πολύ μικρό μέρος, με την Τράπεζα της Ελλάδος να το έχει υπολογίσει στο 0,2% . Ο υφυπουργός απαντώντας στο επιχείρημα της Αντιπολίτευσης τότε γιατί το κάνετε για τα ακριτικά του Αιγαίου μας είπε πως « το κάνουμε, πρωτίστως, για εθνικούς λόγους» εξηγώντας ότι «γνωρίζουμε ότι δε θα περάσει αυτή η μείωση σε όλους τους καταναλωτές είναι δεδομένο, αλλά θέλουμε να μείνουν οι επιχειρήσεις και να δραστηριοποιηθούν κι άλλες επιχειρήσεις σε αυτά τα μικρά νησιά γι' αυτό και το κάνουμε».

Σχετικά με το Ενιαίο Μισθολόγιο των Ένστολων και το αίτημα των εκπροσώπων των Σ.Α να υπάρξει πλήρη εξομοίωση με αυτά που λαμβάνουν οι ΕΔ, ο υφυπουργός είπε ότι ο βασικός μισθός είναι ολόιδιος στο ευρώ, υπάρχει μόνο μία μικρή διαφορά του 1% με 2% στο συντελεστή προσαύξησης του μισθού από το επίδομα επικινδυνότητας.

Αναφορικά με την αύξηση της φορολόγησης στα μερίσματα ανέφερε ότι όταν είχαμε τους συντελεστές στο 10% και πριν στο 15%, εισπράτταμε περίπου 200 εκατ. ευρώ το χρόνο. Με το που μειώσαμε τον συντελεστή το στο 5% τα έσοδα διπλασιάστηκαν γιατί η απόφαση για διανομή μερίσματος είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης. Αν έχει υψηλή φορολογία, θα τα διακρατήσει σε κέρδη εις νέον και δε θα διανείμει μέρισμα ή θα τα δώσει με μορφή άλλων παροχών στους ιδιοκτήτες ή στους μετόχους.

Σχετικά με την πρόταση εισαγωγής δείκτη φτώχειας, ο κ. Πετραλίας είπε πως η φορολογική μας μεταρρύθμιση - επειδή τρέξαμε πολλά σενάρια, να δούμε και τους δείκτες ανισότητας και τους δείκτες φτώχειας - σχεδόν αφήνει αμετάβλητους τους δείκτες ανισότητας. Στο επιχείρημα ότι τα φορολογικά μέτρα ευνοούν πολύ περισσότερο τα μεγάλα εισοδήματα έναντι εκείνων που είναι στις χαμηλές κλίμακες εξήγησε ότι ο φόρος ακολουθεί τα ποσά εσόδων. Μέχρι την πρώτη κλίμακα που έχει μηδέν φόρο εκεί δεν μπορεί να έχεις άλλη μικρότερη μείωση αφού ο φόρος είναι μηδενικός. Από τα 10.000 ευρώ και πάνω έχεις οφέλη, επειδή μειώνεται ο φόρος. Η φορολογική αυτή μεταρρύθμιση είπε ο υφυπουργός «πέρα από το ότι βοηθάει τα μεσαία εισοδήματα και τους νέους, μειώνει και τη φτώχεια» γιατί «το φορολογικό είναι στοχευμένο ακριβώς εκεί που είχαμε το πρόβλημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ