ΧΑ: Rebound στο… μηδέν για τον Γενικό Δείκτη

Κάτι λιγότερο από… μία μονάδα κέρδισε ο Γενικός Δείκτης, κατάφερε ωστόσο για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση να ανακάμψει από πιέσεις που τον έφεραν κάτω από τις 2.000 μονάδες.

Αμετάβλητος, αν και με θετικό πρόσημο το οποίο ανέκτησε στις «καθυστερήσεις», έκλεισε την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών.

Η αγορά κινήθηκε σταθεροποιητικά στα πρώτα 90 λεπτά της συνεδρίασης, με τον Γενικό Δείκτη να εναλλάσσει πρόσημο 8 φορές σε ένα πολύ στενό εύρος διακύμανσης που δεν ξεπέρασε τις 9 μονάδες. Από τις 12:00 και μετά οι πιέσεις κλιμακώθηκαν και ο ΓΔ βρέθηκε να υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων με χαμηλό ημέρας στις 1.996,54 μονάδες.

Εκεί ενεργοποιήθηκαν αγοραστικά αντανακλαστικά, ένα μοτίβο που έχουμε δει σε αρκετές συνεδριάσεις στο πρόσφατο παρελθόν, τα οποία επέτρεψαν στον ΓΔ να περιορίσει σταδιακά τις απώλειές του, έως ότου ανέκτησε θετικό πρόσημο στη λήξη της κανονικής διάρκειας των συναλλαγών.

Είναι εμφανές ότι υπάρχουν χαρτοφυλάκια πρόθυμα να αξιοποιήσουν τις όποιες διορθώσεις στο ταμπλό, ακόμα και ενδοσυνεδριακές και, από τα μέσα Οκτωβρίου, το επίπεδο των 2.000 μονάδων είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφονται αυτές οι κινήσεις. Η σημερινή συνεδρίαση ήταν η τρίτη κατά σειρά στη διάρκεια της οποίας ο ΓΔ κατάφερε να κλείσει πάνω από τις 2.000 μονάδες, παρότι ενδοσυνεδριακά είχε βρεθεί χαμηλότερα από το εν λόγω επίπεδο.

Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η ελληνική αγορά εμφανίστηκε στενά συγχρονισμένη με τους μεγάλους ευρωπαϊκούς δείκτες, καθώς ο γερμανικός DAX ανέκαμψε σταδιακά από απώλειες 0,86% και στο κλείσιμο του ΧΑ βρισκόταν και αυτός σε οριακά θετικό έδαφος, παρόμοια ήταν η κίνηση και για τον γαλλικό CAC, ενώ ο FTSE100 είχε καταφέρει από πιο νωρίς να σταθεροποιηθεί σε θετικό έδαφος και να διευρύνει στη συνέχεια τα κέρδη του.

Η ελληνική αγορά αναμένει απόψε την «ετυμηγορία» της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI, ενώ το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο σε εισηγμένες που ανακοινώνουν αποτελέσματα, όπως οι Metlen, Τιτάν και ΕΤΕ αύριο, και η Alpha Bank την Παρασκευή. Στο κλείσιμο της εβδομάδας αναμένεται και η ανακοίνωση της Scope Ratings για το ελληνικό αξιόχρεο.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε ενισχυμένος 0,04% στις 2.014,47 μονάδες (στις 2.013,59 το προηγούμενο κλείσιμο).

Ο τραπεζικός δείκτης, αν και δεν ανέκτησε ποτέ θετικό πρόσημο, εντούτοις ανέκαμψε από το ενδοσυνεδριακό -1,35% για να κλείσει με μικρές απώλειες 0,25% στις 2.257,04 μονάδες.

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος δεν ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ, καθώς διαμορφώθηκε σε €198,8 εκατ., εκ των οποίων τα €26,65 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ισορροπημένη η τελική εικόνα στο ταμπλό, με 57 μετοχές να κλείνουν ενισχυμένες, έναντι 55 που υποχώρησαν και 39 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Μοιρασμένος ο FTSE Large Cap

Αντιπροσωπευτική για το πώς εξελίχθηκε η συνεδρίαση ήταν και η εικόνα στον FTSE Large Cap, με 11 τίτλους σε θετικό έδαφος, 12 σε αρνητικό και 2 αμετάβλητους.

Ανοδικά ξεχώρισε η Aktor με άλμα 4,18% στα €8,48, καθώς και οι Coca-Cola HBC και Cenergy με άνοδο 2,26% και 2,07% αντίστοιχα. Ακολούθησε ο τίτλος της Metlen με κέρδη 1,20% στα €45,68, ενώ άνω του 1% ενισχύθηκαν και οι μετοχές των Τιτάν (+1,16%) και Motor Oil (+1,07%). Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι ΕΤΕ (+0,69%), ΔΕΗ (+0,50%), Viohalco (+0,45%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,17%) και Optima (+0,13%).

Χωρίς μεταβολή η Eurobank στα €3,22, όπως και η μετοχή του ΔΑΑ στα €10,00.

Στον αντίποδα βρέθηκε η Jumbo με απώλειες 2,15% στα €27,36, και ακολούθησαν οι Τρ. Πειραιώς (€6,79) και ΕΥΔΑΠ (€6,69) υποχωρώντας 1,79% και 1,76% αντίστοιχα. Άνω του 1% υποχώρησε και ο ΟΤΕ (-1,33%) στα €16,33.

Με απώλειες που δεν ξεπέρασαν το 1% ακολούθησαν οι Aegean (-0,74%), ΟΠΑΠ (-0,51%), Σαράντης (-0,48%), ElvalHalcor (-0,45%), Alpha Bank (-0,41%), Lamda Development (-0,27%), Τρ. Κύπρου (-0,25%) και Helleniq Energy (-0,13%).