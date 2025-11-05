Συνάντηση Κικίλια με τον ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ: «Θα συνεργαστούμε με βάση τα κοινά μας συμφέροντα»

Τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ, συνάντησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ, συνάντησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι «είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχείς που έχουμε μαζί μας τον κ. Τζέικομπ Χέλμπεργκ, τον νεοδιορισμένο υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, το περιβάλλον και την ενέργεια. Θα συνεργαστούμε στενά, όπως κάνουν και οι δύο κυβερνήσεις μας, με βάση τα κοινά μας συμφέροντα. Ήμουν πολύ χαρούμενος που είδα ότι είναι πλήρως ενήμερος για τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και της βιομηχανίας, σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία, την ενέργεια, το εμπόριο και την ανάπτυξη. Είμαι βέβαιος ότι, έτσι, τα πράγματα λειτουργούν πολύ καλύτερα. Συνεργαζόμαστε και προσπαθούμε να βρούμε κοινούς τόπους. Πιστεύω, ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων για τα θέματα ενέργειας που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις και εξαιρετική συνεργασία. Έτσι θέλουμε να προχωρήσουμε. Ο ελληνόκτητος στόλος είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως και θα είμαστε πολύ χαρούμενοι να προχωρήσουμε εμπορικές συνεργασίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είναι επωφελές για τη μέση ελληνική οικογένεια και για τη μέση αμερικανική οικογένεια. Σας ευχαριστώ πολύ».

Από την πλευρά του, ο κ. Χέλμπεργκ σημείωσε ότι «είχαμε μια εξαιρετικά εποικοδομητική συνάντηση, όπου καλύψαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων - από τη ναυπηγική έως τις επενδύσεις σε υποδομές, την ενέργεια και τις υποδομές πληροφορικής. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τον σύμμαχό μας και μακροχρόνιο εταίρο μας, καθώς και με όλους τους φίλους μας στην Ελλάδα. Είμαστε, επίσης, χαρούμενοι για την άφιξη της νέας μας πρέσβη και ενθουσιασμένοι που ξεκινά μια εβδομάδα που θα δείξει την πλήρη έκταση και το βάθος των σχέσεών μας με την Ελλάδα. Η χώρα έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη και έχει ένα πολύ φωτεινό μέλλον μπροστά της. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ