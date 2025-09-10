Ειδήσεις | Ελλάδα

Σεισμός 2,1 Ρίχτερ με επίκεντρο το Γαλάτσι

Newsroom
Ο σεισμός είχε μέγεθος 2,1 Ρίχτερ.

Σεισμός αισθητός στην Αττική σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 2,1 Ρίχτερ και το επίκεντρό του εντοπίζεται στο Γαλάτσι.

Σεισμός

