Υεμένη: Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει πλήγματα κατά των Χούθι

Υεμένη: Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει πλήγματα κατά των Χούθι
Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah των ανταρτών Χούθι έκανε λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες από τις επιθέσεις.

Τελευταία ενημέρωση 19:11

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 118 τραυματίστηκαν σε επιδρομές που εξαπέλυσαν σήμερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εναντίον θέσεων των Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά και στην περιοχή αλ Τζαούφ, τόνισαν οι σιίτες αντάρτες.

Μεταξύ των στόχων των επιδρομών ήταν το κτίριο που στεγάζει τα μέσα ενημέρωσης των Χούθι.

«Μάρτυρες, τραυματίες και πολλά σπίτια υπέστησαν ζημιές από την ισραηλινή επίθεση στο Αρχηγείο Ηθικής Καθοδήγησης», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masirah.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών υποδομών των Χούθι, κατά του αρχηγείου προπαγάνδας της σιιτικής οργάνωσης και μιας αποθήκης καυσίμων

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Φωτογραφία: @associatedpress

