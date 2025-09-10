Ειδήσεις | Διεθνή

Πολωνία: Επτά drones και τμήματα πυραύλου έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής

Η Πολωνία βρήκε 7 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και τμήματα ενός πυραύλου μετά τη διείσδυση drones στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών Καρολίνα Γκαλέτσκα, προσθέτοντας ότι ένα σπίτι κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές.

«Βρήκαμε 7 drones και συντρίμμια ενός πυραύλου άγνωστης προέλευσης», σημείωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Ένα σπίτι κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές στο ανατολικό τμήμα της χώρας, πρόσθεσε η Γκαλέτσκα, επικαλούμενη προσωρινό απολογισμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

