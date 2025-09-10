ΔΟΑΕ: Η συμφωνία με το Ιράν περιλαμβάνει όλες τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές

Η νέα συμφωνία συνεργασίας που επιτεύχθηκε με το Ιράν «περιλαμβάνει όλες τις εγκαταστάσεις και υποδομές» στη χώρα αυτή, δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι.

Η νέα συμφωνία συνεργασίας που επιτεύχθηκε με το Ιράν «περιλαμβάνει όλες τις εγκαταστάσεις και υποδομές» στη χώρα αυτή, δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι.

Η συμφωνία για το νέο πλαίσιο, η επίτευξη της οποίας ανακοινώθηκε χθες, Τρίτη, «προβλέπει επίσης τις απαραίτητες εκθέσεις για όλες τις εγκαταστάσεις που δέχθηκαν επίθεση, περιλαμβανομένων των πυρηνικών υλικών που βρίσκονται σε αυτές τις τοποθεσίες», πρόσθεσε ο Γκρόσι στην ομιλία του ενώπιον του Συμβουλίου Κυβερνητών του ΔΟΑΕ, αναφερόμενος στις εγκαταστάσεις που έπληξε το Ιράν τον Ιούνιο.

Το Ιράν είχε διακόψει τη συνεργασία του με αυτήν την υπηρεσία του ΟΗΕ αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεών του, καθώς και οικιστικών περιοχών. Η Ουάσινγκτον πραγματοποίησε στη συνέχεια και αυτή πλήγματα κατά των κυριότερων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Φορντό, του Ισφαχάν και της Νατάνζ.

«Το Ιράν και η υπηρεσία θα επαναλάβουν τώρα τη συνεργασία τους με σεβασμό και διεξοδικά. Τα πρακτικά στάδια (...) θα πρέπει τώρα να τεθούν σε εφαρμογή», πρόσθεσε σήμερα ο Γκρόσι, υπογραμμίζοντας τις «δυσκολίες και θέματα προς επίλυση» που μπορεί να ανακύψουν.

Η νέα συμφωνία ανακοινώθηκε χθες βράδυ από το Κάιρο όπου ο Γκρόσι συναντήθηκε με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, στην πρώτη συνάντησή τους μετά τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο.

Η συνάντηση Αραγτσί-Γκρόσι πραγματοποιήθηκε την ώρα που η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία (η ομάδα E3) απειλούν να επαναφέρουν σε ισχύ στα τέλη Σεπτεμβρίου τις κυρώσεις κατά του Ιράν που είχαν ανασταλεί το 2015, μετά τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης που είχε επιτευχθεί τότε με την Τεχεράνη.

Ένας όρος της συμφωνίας αυτής, που ενεργοποιήθηκε στα τέλη Αυγούστου, επιτρέπει την επαναφορά σε ισχύ αυτών των κυρώσεων εφόσον μία πλευρά κρίνει ότι το Ιράν δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του.

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από την κρατική τηλεόραση ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών είπε ότι προς το παρόν δεν παρέχεται πρόσβαση σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις επιθεωρητών του ΟΗΕ, εκτός από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέιρ, βάσει της νέας συμφωνίας με τον ΔΟΑΕ.

Ο Αμπάς Αραγτσί πρόσθεσε πως το είδος της πρόσβασης θα καθοριστεί σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ